Amerikaanse kiezer is wel klaar met Trump, zien Republikeinen in het Huis dat ook?

Opnieuw blijkt de Amerikaanse volksvertegenwoordiging een dubbeltje-op-z’n-kant-democratie. Nu de allerlaatste stemmen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bijna geteld zijn, houden de twee partijen elkaar nagenoeg in evenwicht. Republikeinen heroveren het Huis, zij het met een flinterdunne voorsprong van vijf of zeven, hoogstens negen zetels. De Democraten van president Joe Biden behouden hun uiterst krappe overmacht in de Senaat – die ze volgende maand wellicht nog met een zetel uitbreiden, in Georgia.

Deze uitslag tekent op het eerste gezicht de perfecte gespletenheid van het electoraat en de polarisering die Washington al twee decennia verlamt. Dit waren de duurste ‘midterms’ ooit: alle campagnes kostten tezamen 16,7 miljard dollar. Maar zelfs na alle tv- en radiospotjes, reclameborden en peilingen die kiezers met dat geld over zich uitgestort kregen, lieten zij het dubbeltje vorige week op z’n kant landen. In Kentucky werd in twee lokale races letterlijk een muntje opgegooid, nadat kandidaten exact gelijk waren geëindigd.

Maar de enge zetelverdeling in het Congres kan juist kansen bieden aan het politieke midden. Zo eiste één rechtse Democratische senator (Joe Manchin uit West-Virginia) de afgelopen twee jaar al enorme invloed op: hij blokkeerde Bidens beleid, zwakte dit af en haalde voordeeltjes voor zijn eigen staat binnen. In het Huis zouden gematigdere Republikeinen een soortgelijke sleutelrol kunnen opeisen door regeringsplannen – onder hun voorwaarden – te steunen.

Geen ‘rode tsunami’

Zogeheten bipartisan wetgeving kwam de laatste jaren sporadisch tot stand. Trump loodste in 2019 zijn begroting door het Congres met steun van Democraten, omdat fiscaal-strenge partijgenoten die blokkeerden. Biden wist in 2021 investeringen in infrastructuur deels met Republikeinse steun aangenomen te krijgen.

Meer geld voor Amerika’s verkruimelende bruggen en wegen blijft onomstreden. Ook het aanpakken van de pijnstillercrisis geniet brede steun, nu overdoses (ruim 100.000 doden per jaar) alle lagen van de bevolking treffen. Of breedbandinternet voor het platteland: Democraten zijn voor en van snelle verbindingen zou vooral Republikeins gebied profiteren.

De stilstand in Washington doet veel burgers al langer snakken naar gematigdheid en consensus. Of daarvoor nu ruimte komt, hangt af van welke lessen Republikeinen trekken uit hun teleurstellende resultaat. Bij Congresverkiezingen op de helft van een presidentstermijn pakt de oppositiepartij meestal tussen de dertig en vijftig zetels. Dat hun voorspelde ‘rode tsunami’ hoogstens tien zetels hoog bleek, was een afwijzing van te radicale standpunten en kandidaten.

Dit waren de eerste nationale verkiezingen sinds het onder president Trump (2017-’21) met drie conservatieven versterkte Hooggerechtshof in juni het federale recht op abortus schrapte. Kiezers bleken een half jaar later nog zo ontstemd, dat ze mild waren over de Democraten, ondanks hun onvrede over inflatie en Biden.

Het was tevens de eerste landelijke stembusgang sinds de Capitoolbestorming van begin 2021. Ook deze cyclus durfden de meeste Republikeinse kandidaten Trumps leugens over ‘verkiezingsfraude’ in 2020 niet openlijk te weerspreken. Maar kandidaten die deze ‘Big Lie’ luid uitdroegen, presteerden landelijk slecht.

Gematigde Republikeinen deden het beter – onder meer in districten in Californië en New York waar ze Democraten konden aanvallen op een zwakke misdaadaanpak.

Republikeinen hebben geen beleidsplan, behalve het Witte Huis belegeren

De Republikeinen lanceerden deze campagne amper nationale beleidsplannen, ze beloofden bovenal het Witte Huis te belegeren. Nadat ‘hun’ president doelwit werd van twee afzettingsprocedures, willen zij Biden, presidentszoon Hunter en kabinetsleden gaan onderzoeken – liefst eindigend in vervolging of impeachment.

Voor zulke wraak krijgen ze na 3 januari de leiding over alle Huis-commissies, waar ze hoorzittingen zullen houden over Hunter Bidens laptop en zijn zakelijke activiteiten in Oekraïne. Over justitieminister Garland die Trumps residentie liet doorzoeken op staatsgeheimen. Of minister Mayorkas van Binnenlandse Veiligheid die de zuidgrens zou laten overrompelen.

Die commissieverhoren kunnen mediaspektakel opleveren, maar elke vervolgstap is bij deze zetelverdeling hoogst onzeker. Bij plenaire stemmingen kunnen Republikeinen zich steeds maar een paar dissidenten veroorloven. Afgevaardigden uit electoraal spannende districten zullen tweemaal nadenken voor ze steun geven aan te wilde manoeuvres – die sowieso gelijk zullen sneuvelen in de door Democraten gecontroleerde Senaat. En bij elke zetel die tussentijds vrijvalt zodra een lid aftreedt, sterft of vervolgd wordt, kunnen de verhoudingen opnieuw gaan schuiven.

Trumps derde gooi

Ruim zeven jaar nadat Trump de politiek instapte, kijken veel kiezers al vooruit. In zijn partij lijkt het soul searchen pas net begonnen. Toen de ex-president deze week zijn derde gooi naar het Witte Huis aankondigde, leidde dat tot ongemak. Een hem ooit loyale tabloid als The New York Post begroef het nieuws op pagina 26 en onder anderen zijn ex-minister Mike Pompeo stelde „dat we geen leiders nodig hebben die zieligjes in de achteruitkijkspiegel kijken”.

Dat Trump in beeld blijft, duwt Kevin McCarthy, de beoogd Republikeinse voorzitter (Speaker) van het Huis, in een nog lastiger spagaat. Zijn twee directe voorgangers sneuvelden omdat ze het partijestablishment niet wisten te verzoenen met de opkomende rechts-populistische vleugel.

In het nieuwe Huis is deze hard-rechtse, trumpistische ‘Freedom Caucus’ iets geslonken, maar de ruim veertig leden zijn met hun alles-of-niets-tactieken desnoods bereid McCarthy’s benoeming tot Speaker te torpederen. McCarthy zelf wilde deze week niet zeggen of hij Trump in 2024 zal steunen. „Jullie zijn gek”, zei hij toen de pers een reactie vroeg.

De Democraten sloten de week wél af met een generatiewisseling. Scheidend Huis-voorzitter Nancy Pelosi (82) deed na twee decennia als machtigste politica van het land een stapje terug. Met haar twee secondanten (ook tachtigers) maakte ze donderdag plaats voor twee vijftigers en een veertiger. Over haar beoogd opvolger McCarthy merkte ze vilein op: „Wordt hij Speaker? Weten jullie dat zeker?”

Vier gezichten in het Huis van Afgevaardigden

Hakeem Jeffries

Nieuwe leider van Democraten in het Huis?

Hakeem Jeffries (Democraat)

beoogd minority leader Na het terugtreden van scheidend Huis-voorzitter Nancy Pelosi als hun voorvrouw, zoeken Democraten een nieuwe minderheidsleider, vanaf januari. Congreslid Hakeem Jeffries uit New York, nu al fractievoorzitter, wordt gezien als dé kandidaat die steun kan krijgen van zowel progressieven als centristen. Zoals Pelosi de eerste vrouwelijke Speaker werd, zou hij de eerste zwarte politicus worden die een van de twee grote partijen aanvoert. Jeffries zit sinds 2012 in het Congres en vestigde onder meer zijn reputatie door in de eerste impeachment van Trump een bekende rapfrase van wijlen Notorious B.I.G. te citeren. Henry Cuellar

De enige Democraat die nog tegen abortus is

Henry Cuellar (Democraat)

Congreslid uit Zuid-Texas Dat de Democraten hun verlies nog enigszins binnen de perken wisten te houden, danken ze mede aan Henry Cuellar. De rechtse Democraat won in een kiesdistrict in Zuid-Texas dat de Republikeinen hoopten te veroveren. Cuellar wist stand te houden, nadat hij in de voorverkiezingen al een linksere uitdager had weten te verslaan. Die jonge latina sprak hem onder meer aan op zijn anti-abortusstandpunt: Cuellar is de enige pro-life Democraat in het Huis. De centristische leden zoals Cuellar krijgen in het Huis bij deze zetelverdeling mogelijk meer macht, omdat zij zich een rol van ‘kingmaker’ kunnen aanmeten. Mike Lawler

Een dozijn eenhoorns won in Biden-districten

Mike Lawler (Republikein)

nieuw Congreslid uit N.Y. Bij de Republikeinen zouden nieuw gekozen, centristische afgevaardigden als Mike Lawler een sleutelrol kunnen opeisen. Lawler versloeg Democratisch kopstuk Patrick Maloney in een New Yorks district dat als solide Democratisch gold. Lawler beriep zich in zijn campagne op zijn eerdere samenwerking met Democraten in het deelstaatparlement. Hij behoort in het Huis straks tot een dozijn Republikeinen die een district vertegenwoordigen waar in de presidentsrace van 2020 op Biden gestemd werd. Of deze ‘unicorns’ (eenhoorns) meegaan in de wens van hun partij om te pogen de president af te zetten, is twijfelachtig. Jim Jordan

Kan pitbull van de Republikeinen ook bijten?

Jim Jordan (Republikein)

Congreslid uit Ohio Met hun meerderheid in het Huis winnen de Republikeinen ook het voorzitterschap in alle commissies. In de machtige Justitie-commissie heet de beoogd nieuwe ‘chairman’ Jim Jordan, een ex-worstelaar en pitbull-achtige verdediger van ex-president Trump. In zijn nieuwe rol moet de politicus uit Ohio laten zien dat hij naast blaffen ook kan bijten. Jordan wil onderzoeken beginnen naar de familie-Biden. Donderdag meldde hij dat zich „meerdere klokkenluiders” hebben gemeld en dat er „transacties” zijn die – naast de beruchte laptop van presidentszoon Hunter – verder onderzoek rechtvaardigen.