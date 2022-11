Amerikaanse basketballer Griner overgeplaatst naar berucht Russisch strafkamp

De Amerikaanse basketballer Brittney Griner is onlangs naar het beruchte Russische strafkamp IK-2 overgebracht. Ze moet daar haar celstraf van negen jaar uitzitten voor bezit van cannabis. Haar advocaten hebben dat donderdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Het is dezelfde gevangenis waar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vastzit, en waar leden van de protestgroep Pussy Riot 21 maanden doorbrachten. In IK-2 worden, zo bleek eerder uit interviews met ex-gedetineerden, gevangenen gemarteld en moeten ze dwangarbeid uitvoeren.

De advocaten van Griner hebben haar begin deze week bezocht in IK-2. Volgens hen gaat het „zo goed als je kan verwachten” met Griner, en „probeert ze sterk te blijven terwijl ze zich aanpast aan haar nieuwe omgeving”. De overplaatsing zou volgens persbureau Reuters ongeveer twee weken geleden hebben plaatsgevonden.

Rusland herhaalde vrijdag volgens persbureau AFP nog eens dat het Griner wil ruilen voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die een celstraf uitzit in de VS. Bout, die de bijnaam ‘de Koopman van de Dood’ draagt, is veroordeeld voor het verkopen van wapens aan terroristische groeperingen. De onderhandelingen vinden volgens viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov „via een speciaal kanaal” plaats en verlopen „professioneel”. De onderhandelingen over die gevangenenruil lopen al maanden, zonder dat er concrete stappen worden gezet.

Lees ook: ‘Koopman van de Dood’ komt mogelijk vrij in gevangenenruil van VS met Rusland

Griner, tweevoudig winnaar van olympisch goud, werd de week voor de Russische invasie van Oekraïne opgepakt op een vliegveld in Moskou omdat ze 0,7 gram cannabis bij zich had; een gebruikershoeveelheid. In augustus veroordeelde een Russische rechtbank haar tot negen jaar cel, een straf die in hoger beroep overeind bleef. Volgens de Verenigde Staten is de celstraf van negen jaar veel te zwaar.