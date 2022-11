Inwoners van Cherson gaan op de foto met de Oekraïense generaal Dmytro Martsjenko op het centrale plein in de stad. De generaal zei in augustus al tegen de Kyiv Times dat Cherson voor het einde van het jaar bevrijd zou zijn. Over de voortzetting van het Oekraïense tegenoffensief is hij minder hoopvol: tegen de BBC zei Martsjenko dat een aanval op de Russen over de Dnjepr veel lastiger zou zijn.

Foto Kostyantyn Chernichkin