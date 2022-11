Zuid mistroostig? Kom naar Amazing Taste Foodmarket!

Wie had dat gedacht? Het Zuidplein als bestemming voor foodies. Och, het Zuidplein, en het daaronder gelegen busstation... hoe vaak ik daar, in het halfduister onder het viaduct, op de bus heb gewacht. De enige lichtpuntjes in de mistroostigheid waren de neonletters van De Gastronoom, een vage tent waar ik alleen naar binnen durfde als ik heel nodig moest. Er stond ook een Vietnamese loempiakraam. Die was altijd open en zorgde zo voor een minder onveilig gevoel.

8 Sfeer: Zelfbedieningsrestaurant in moderne Aziatische sfeer. Zitjes variëren van intieme booths tot eenvoudige eetbar met zicht op het winkelende publiek. Eten: Streetfood, drankjes en maaltijden uit de Japanse, Koreaanse, Chinese, Vietnamese en Indonesische keuken. Ook Surinaamse broodjes. Prijs: Maaltijden en maaltijdsoepen van 7,95 - 12,50 euro. Snacks zijn er vanaf 1,50 euro Amazing Taste Foodmarket Zuidplein 60 J (boven de AH)

Intussen heeft het hele gebied een metamorfose ondergaan. Het busstation is minder naargeestig, er is een nieuw zwembad, een prachtig nieuw theater met daaromheen leuke horecagelegenheden. De loempiakraam heeft de opknapbeurt niet overleefd, die moest na 31 jaar weg. Ik snap nooit waarom vernieuwing ten koste moet gaan van kleine eetkraampjes als deze. Het een sluit het ander toch niet uit?

Wat we er wel voor terugkregen: het grootste Amazing Oriental-filiaal in Rotterdam. De Aziatische supermarkt heeft ook een foodcourt, Amazing Taste. Een zelfbedieningsrestaurant met een overvloedig aanbod – na vier bezoeken heb ik nog niet alles kunnen testen.

De snacks van de balie bij de ingang kun je overslaan. De Thaise viskoekjes hebben een wel heel gummi-achtige structuur. En gefrituurde dumplings op een stokje zijn op zich een briljant snack-idee, maar dan heb ik ze liever vers uit het vet en niet eindeloos opgewarmd zoals nu.

Maar dan: sla de hoek om en de culinaire keuzestress slaat toe. De eerste blikvanger is sashimi. Drie flinke plakken verse zalm of tonijn met garnituur voor maar 3,25 euro: een uitzonderlijk goede deal. Ook de ter plekke gemaakte sushi is goed. De flamed salmon roll (5,95) is gevuld met surimi en avocado en heeft prettig gebrande randjes.

De snackbox, met garnalen in tempura, een kipkroketje, loempia en komkommer voor 4,50 euro is ook sympathiek geprijsd. Uit het Vietnamese schap bestel ik de pho (noedelsoep) met rundvlees (12,50). Gevuld met Vietnamese worst, ribstuk en dunne rauwe plakjes vlees die garen in de bouillon. De smaak is goed, er zouden wat meer groenten bij mogen.

De Korean Fried Chicken (7,25 euro) valt tegen. Op deze dinsdag zijn de stukken kip taai. Hier toont zich de zwakke plek van het fenomeen foodcourt: als het rustig is verliezen de deels voorbereide gerechten snel aan kwaliteit. Want kijk, bij een bezoek op een drukke zaterdag is de kip juist weer erg goed en krokant. Leuk detail is het bakje met zoetzure blokjes witte radijs, gebruikelijk in Zuid-Korea. De tiener die ik als extra proever heb meegenomen is geïntrigeerd en krijgt zowaar zin in groenten.

Veel gerechten zijn er ook in vegetarische variant. Zoals de Vietnamese lenterollen, royaal van omvang, met smaakvolle gerookte tofu en veel verse groenten. Aan het einde van de lange afhaalbalie, na het Chinese buikspek, is het Indonesische gedeelte. Malse rendang, knapperige tempeh, sambal telor, alles is er. Ook hier vallen de prijzen op in positieve zin. Een maaltijd met drie verschillende gerechtjes kost 7,95 euro. Die nemen we mee naar huis. Bij de kassa grissen we nog een bakje mango-sambal mee, onweerstaanbaar fris en pittig tegelijk. Klapper van de expeditie is de pandancake: een met slagroom opgerolde knalgroene cake zo zacht als een babybilletje.

We duiken meteen de winkel in om mix voor pandancake te kopen, en die witte radijs (daikon) gaat ook mee. Mooi hoe de snacks van een foodcourt kunnen inspireren om thuis aan de slag te gaan.

Een groot assortiment, prima zelfgemaakte gerechten en sauzen, vriendelijke prijzen: u zou een tripje naar Zuid kunnen overwegen. Nu alleen die loempiakraam nog terug er het Zuidplein is weer boven Jan.

Lot Piscaer is culinaire recensent.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven