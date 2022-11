Waarom gedraagt vloeibare stikstof zich zo raar?

Wie tegenwoordig over ‘stikstof’ discussieert, praat over verbindingen van stikstof met andere elementen. Bijvoorbeeld de stikstofoxiden uit industrie en verkeer en de ammoniak uit de landbouw. Het stikstofgas dat 78 procent van onze lucht uitmaakt, bevat alleen stikstofatomen, welgeteld twee per molecuul (N 2 ).

Vloeibare stikstof is ook N 2 , alleen veel en veel kouder. Bij kamertemperatuur is stikstof een gas. Pas als je het afkoelt tot min 196°C, wordt het vloeibaar. Bij kamertemperatuur zal vloeibare stikstof koken – en dus bruisen – totdat het helemaal is verdampt.

Fabrikanten maken vloeibare stikstof via zogeheten cryogene destillatie. Cryogeen betekent koudmakend. Destillatie is de scheiding van stoffen op basis van verschillen in hun kookpunt. Denk maar aan het destilleren van alcohol uit gefermenteerde vruchtensappen: de alcohol verdampt eerder dan het water, namelijk al bij 78°C. Als je het alcoholgas opvangt, en weer afkoelt tot het condenseert, heb je pure vloeibare alcohol. Zo maken fabrikanten ook vloeibare stikstof, maar dan bij extreem lage temperaturen en met behulp van drukwisselingen.

Als de stroom uitvalt

De fabrikanten verkopen de vloeibare stikstof in geïsoleerde vacuümdruktanks, waarbij de stikstof vloeibaar blijft zonder dat je die hoeft te koelen. Toepassingen liggen vooral in de medische en onderzoekswereld, vertelt Marcel Bruinenberg van Lifelines, een biobank in Noord-Nederland. Lifelines verzamelt en bewaart gezondheidsgegevens én biomaterialen, zoals bloed en urine, van 167.000 mensen. Wetenschappers gebruiken die data voor onderzoek naar ziekten, gezondheid en leefstijl.

„Wij bewaren veel van onze biomaterialen in gewone vriezers, die we elektrisch koelen”, vertelt Bruinenberg. „Als noodvoorziening hebben we een tank van 20.000 liter vloeibare stikstof. Als de stroom uitvalt, kunnen we die door leidingen naar de vriezers laten stromen om ze te koelen.”

Lifelines gebruikt ook vloeibare stikstof om er biomaterialen in te bewaren die in leven moeten blijven voor later onderzoek – bijvoorbeeld witte bloedcellen. Er zijn ook biobanken die sperma, eicellen en embryo’s bewaren. „Als je biomaterialen heel langzaam afkoelt, gaan de cellen niet kapot”, legt Bruinenberg uit. „Als je ze te snel afkoelt, ontstaan er kristallen die de celmembranen kapot kunnen prikken.”

Illustratie Irene de Goede

Bij die extreem lage temperaturen komen vrijwel alle biologische processen tot stilstand. De cellen hebben dan geen zuurstof of voedingsstoffen nodig en kunnen na heel lange tijd – als je ze langzaam opwarmt – gewoon weer verder leven. Waarom lukt dat eigenlijk niet met hersenen, of met hele lichamen? „Dat ligt aan de complexiteit van die systemen”, antwoordt Bruinenberg. „Er gaan dan toch altijd wel essentiële functies verloren.”

Bruinenberg noemt vloeibare stikstof „leuk om mee te werken”. „Het is niet saai”, zegt hij. „Zo’n ijskoude, wit-dampende vloeistof ziet er mooi uit. En er kleven gevaren aan waar je rekening mee moet houden. Je kunt je eraan branden, ja. En 20.000 liter vloeibare stikstof is als gas opeens 12 miljoen liter, genoeg om alle zuurstof uit het gebouw te verdringen. Het is een sluipmoordenaar: je ziet en ruikt het niet. Wij werken dus altijd met een persoonlijke zuurstofdetector. Je moet continu opletten.”

Roomijs à la minute

Dat vloeibare stikstof leuk is, zie je ook online. Er bestaan ‘ijschefs’ die op feestjes langskomen om te koken (of eigenlijk te vriezen) met vloeibare stikstof: ijsfondue, roomijs à la minute... Er staan ook geinige proefjes op YouTube met boomblaadjes, ballonnen en zelfs lava.

Arne Wind en Delano Sanmoeradji kunnen daarover meepraten. Zij werken voor Rino, een stichting die wetenschapsdemonstraties geeft. „Met onze show Freezing Physics gaan we langs scholen”, vertelt Wind. „Dan laten we op een aantrekkelijke manier de eigenschappen van vloeibare stikstof zien.”

Met vloeibare stikstof die verdampt, kun je bijvoorbeeld een ballon opblazen, vertelt Sanmoeradji. „En als je een metalen buis vult met vloeibare stikstof, en hem afsluit met een kurk met een gaatje erin, dan krijg je een spectaculaire fontein.” De stikstof verdampt en spuit naar buiten onder hoge druk; het gas koelt de omringende lucht af, waardoor de waterdamp in die lucht condenseert. Wel even handschoenen dragen als je het metaal vastpakt, anders bevriezen je handen.

„Wist je trouwens dat je vloeibare stikstof gewoon over je hand heen kunt gieten?”, vraagt Wind. „Door de warmte van je hand verdampt de stikstof op het contactoppervlak. Daardoor zweven de druppels als het ware op een dun laagje gas en komen ze niet in contact met je hand.”

Sanmoeradji: „Het is volkomen veilig als je weet wat je doet.”