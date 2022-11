Vergunning Tata Steel aangescherpt, stikstofplafond met zo’n 8 procent omlaag

De maximale hoeveelheid stikstof die staalbedrijf Tata Steel jaarlijks mag uitstoten, gaat met zo’n 8 procent naar beneden. De provincie Noord-Holland heeft woensdag besloten het stikstofplafond naar beneden bij te stellen. Met het besluit reageert het provinciebestuur op verzoeken van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die de provincie Noord-Holland en omgevingsdiensten begin dit jaar had opgeroepen Tata’s milieu-impact te verkleinen.

In een van die verzoeken riep MOB op om de milieuvergunning van Tata volledig in te trekken, maar daar gaf de provincie geen gehoor aan. Door aanscherpingen in kooksfabrieken in IJmuiden en een nieuwe oven bij de warmbandwalserij, waar dikke plakken staal dun gewalst worden, moet de uitstoot dalen. Ook moeten mobiele werktuigen als graafmachines en shovels worden vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Volgens de provincie behoudt Tata Steel met de aaaanscherping de komende jaren „voldoende stikstofruimte om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken”. Vervolgens zal de huidige natuurvergunning in 2026 worden geactualiseerd. Tata hoeft de staalproductie door het besluit van de provincie niet terug te schroeven, omdat het momenteel nog niet alle geboden stikstofruimte gebruikt.

Tata Steel zegt kennis te hebben genomen van het besluit. Het bedrijf noemt de bouw van een zogenoemde DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek de belangrijkste investering om minder uit te stoten. Door de installatie, die naar verwachting in 2025 in gebruik wordt genomen, zal de uitstoot van stikstofoxide lood, zware metalen en stof substantieel afnemen.

Lees ook dit opiniestuk: Hou zware industrie juist hier – maar ze moet wel schoner