Veevoerproducent ForFarmers schroeft ambities terug

Van ‘Build to Grow’ naar ‘Face the Future’. Dat er in twee jaar tijd een hoop kan veranderen, bewijst veevoerproducent ForFarmers. Toenmalig topman Yoram Knoop liet in 2020 nog de ambitie blijken om ook buiten Europa te groeien, mogelijk zelfs richting Azië. Donderdag deed het bedrijf, net als Knoop eerder dit jaar, een stap terug. ForFarmers wil vooral nog groeien op de markten waar het al actief is. Via duurzamere veevoerproductie wil het bovendien de eigen uitstoot terugdringen, evenals de hoeveelheid afval.

ForFarmers kan niet anders: het beursgenoteerde bedrijf heeft al tijden te kampen met financiële tegenvallers. Eerder deze maand maakte de veevoerproducent nog bekend dat de brutowinst (Ebitda) in het derde kwartaal 17 procent lager lag dan een jaar eerder. Een van de grootste oorzaken is de stijgende prijs voor energie en grondstoffen. ForFarmers haalt onder meer tarwe, zonnebloempitten en maïs uit Oekraïne. Voor de oorlog in dat land uitbrak stegen grondstofprijzen al flink, maar sindsdien zijn die volgens het bedrijf totaal door het dak geschoten. Dat geldt ook voor de brandstofprijzen, die al stegen maar sinds Rusland de gaskraan dichtdraaide nog veel harder zijn toegenomen.

Gesloten voedselketens

Ook vanuit de politiek neemt de druk toe: bedrijven moet meer doen om hun eigen productieproces te verduurzamen. De Europese GreenDeal bepaalt onder meer dat in 2030 voedselketens zoveel mogelijk ‘gesloten’ moeten zijn, dus zonder afval en met zoveel mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen. ForFarmers wil daarom meer reststromen als voedsel gebruiken. „We gebruiken nu bijvoorbeeld al de bladeren van maïskolven. Die verteren mensen niet, maar dieren wel. Dat soort oplossingen willen we meer toepassen”, zegt een woordvoerder. Ook kijkt het bedrijf naar alternatieve grondstoffen en biologisch veevoer. Het moet ForFarmers bovendien minder afhankelijk maken van duurdere, buitenlandse grondstoffen.

Een van de drie grootste veevoerproducenten

ForFarmers is met een omzet van 2,7 miljard euro in 2021 een van de drie grootste veevoerproducenten van Nederland, naast De Heus en Agrifirm. Het was een van de sponsoren van een groot boerenprotest in juni van dit jaar tegen de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het bedrijf zegt voor de nieuwe strategie rekening te hebben gehouden met een inkrimping van de veestapel, zonder daar concrete getallen aan inkomstenverlies aan te hangen. „Wat de uiteindelijke percentages zijn waarmee de veestapel zich gaat ontwikkelen, is immers nog niet duidelijk.”

Onderdeel van de nieuwe strategie is ook dat het bedrijf meer verantwoordelijkheid legt bij lokale managementteams. Het bedrijf hoopt zo dichter bij de boeren te komen te staan. Voor wat betreft het buitenland gaat ForFarmers zich vooral richten op België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Waar mogelijk wil het bedrijf daar via overnames of fusies de marktpositie versterken. Ook hoopt het via samenwerking completere voedselpakketten aan te bieden aan klanten, zodat die niet naar concurrenten overstappen.

Een eerder uitgesproken wens om ook in andere landen actief te worden, wordt deels opgegeven. „Ten opzichte van de strategiepresentatie uit 2020 hebben het voornemen losgelaten dat we in 2025 tot twee nieuwe markten moeten zijn toegetreden”, stelt het bedrijf. Ook wordt er niet langer een cijfer op de gewenste omvang van de groei geplakt.

Lees ook dit stuk: Groeien kan ForFarmers alleen buiten Europa (2021)

Niet gekend in koerswijziging

ForFarmers maakte donderdag ook bekend winstdoelen voor de komende jaren los te laten. De grilligheid van de markten maakt dat de veevoerproducent voorzichtiger is geworden. Afgelopen tijd bleek dat het bedrijf bepaalde doelstellingen niet haalde, wat tot een teleurgestelde reactie van beleggers leidde. Sinds maart 2021 verloor het aandeel bijna 60 procent van zijn waarde en het schommelt nu rond een koers van 2,60 euro. Het bedrijf zal daarom geen voorspellingen meer doen over de brutowinst. „De in 2020 gepresenteerde brutowinst gaan we niet halen, dus het is onverantwoord die te laten staan”, zegt een voorlichter.

De nieuwe strategie werd donderdag gepresenteerd, nog voor de aanstelling van nieuwe topman Theo Spierings. Volgens een woordvoerder van ForFarmers is hij niet gekend in koerswijziging die door de overige bestuursleden is opgesteld. Zijn benoeming moet in januari nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Spierings is de derde bestuursvoorzitter in amper anderhalf jaar tijd. De vorige topman, Chris Deen, stopte eerder dit jaar al na drie maanden vanwege ziekte. Spierings – die komt van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra - blijft aan voor een jaar, zo heeft hij met de raad van commissarissen afgesproken.