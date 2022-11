Een op de zeven uitzendbureaus overtreedt doelbewust de wet, denkt de Arbeidsinspectie

Het nieuws in het kort: - Meer dan een op de zeven uitzendbureaus, ongeveer 15 procent, overtreedt bewust de wet, volgens een inschatting van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarmee zou Nederland rond de 2.500 malafide uitzendbureaus tellen. Dat zegt de baas van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer vrijdag in NRC. - Deze uitzendbureaus betalen bijvoorbeeld minder dan het minimumloon, overtreden de arbeidstijdenwet of leggen onterecht boetes op als uitzendkrachten te laat komen. Lees het volledige nieuwsbericht

Niet alleen de uitwassen – onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting – zijn een probleem. Arbeidsmigratie is ook zélf een structureel probleem, zegt Rits de Boer, baas van de Arbeidsinspectie.

Werkgevers kunnen hun winst vergroten met goedkoop personeel, de maatschappelijke kosten zijn voor de samenleving: grote druk op de schaarse ruimte, de woningmarkt, het onderwijs.

Dus als De Boer dan de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet, waaruit blijkt dat de Nederlandse bevolking dit jaar weer hard gegroeid is, en dat Nederland volgens de laatste prognose rond 2065 vooral door asiel- en arbeidsmigratie zo’n twintig miljoen inwoners zal tellen, dan is voor hem maar één conclusie mogelijk: „Het kán zo niet langer.”

Foto Merlijn Doomernik Econoom Rits de Boer (1967) is sinds juni vorig jaar de hoogste baas (inspecteur-generaal) van de Nederlandse Arbeidsinspectie, waar hij al sinds 2015 werkzaam was in leidinggevende functies. Hij begon zijn loopbaan in 1994 op het ministerie van Financiën, waar hij met een korte onderbreking tot 2007 bleef werken in verschillende functies. Daarna was hij op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerst hoofd werknemersverzekeringen, en vervolgens directeur reïntegratie en participatie.

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie bepleit een ‘richtdoel’ voor migratie. „Ik baseer me sterk op wat Paul Scheffer [publicist en hoogleraar] zegt: het is veel acceptabeler als migratie een uitvloeisel is van bewuste keuzes.”

Hoe dat werkt?

De Boer: „Stel: je kiest voor stabilisatie van de bevolkingsomvang. Dan kijk je eerst: wat is het geboortecijfer? Wat is er de afgelopen jaren aan asielmigratie geweest?” De ruimte die overblijft, zegt De Boer, is dan voor andere vormen van migratie. Hij verwacht dat die ruimte „zeer beperkt” zal zijn.

Zonder dit soort inperkingen zullen werkgevers op grote schaal arbeidsmigranten hierheen blijven halen, verwacht De Boer. Dat gaat vanzelf, want succesvolle economieën als Nederland en Duitsland werken als „een magneet voor arbeidsmigratie”.

Distributiecentra, slachterijen, kassen: allemaal zijn ze op zoek naar laagbetaald personeel. Uitzendbureaus springen daarop in. „Zij gaan naar Midden-Europese landen om actief te werven in dorpen en streken.” En de mensen die zij hier op grote schaal naartoe halen, zegt De Boer, zouden zónder die uitzendbureaus waarschijnlijk niet gekomen zijn. „Zij komen omdat de uitzendbureaus dat faciliteren.” Uitzendbureaus beschouwen arbeidsmigranten als „bulkgoed. Het individu komt in de knel.”

Ze worden als „stoplap” gebruikt, zegt De Boer. „Als we je nodig hebben, werk je deze week twintig uur, als we je niet nodig hebben is het ineens nul. Ook al was op voorhand veertig uur beloofd.”

Als u arbeidsmigratie vanuit de EU wilt inperken, stelt u dan ook het vrije verkeer ter discussie?

„Nee, dat heeft burgers van de Europese Unie een enorme vrijheid gegeven. De keuze van allerlei mensen uit Midden- en Oost-Europa komt voort uit economische keuzes die hier gemaakt worden. Dat gedrag zullen we moeten beïnvloeden.

„Als gemeenten een besluit nemen over nieuwe bedrijvigheid die zich wil vestigen, moeten zij ook kijken naar alle kosten die dat met zich meebrengt. Voor het onderwijs, de maatschappelijke last voor huisvesting. Als je dat níét meerekent, neem je de verkeerde beslissing. En als je het wel meerekent, zal het er uiteindelijk op neerkomen dat er minder groei op grond van arbeidsmigratie kan zijn.”

Dus de inperking van migratie moet bij gemeenten vandaan komen, bij de vergunningverlening?

„Ja, die besluitvorming moet completer worden. Maar soms zullen zulke besluiten ook op een hoger niveau genomen moeten worden. Want de besluitvorming van een gemeente kan ook tal van buurgemeenten raken. Bij de komst van datacenters hebben we zelfs gezien dat een lokale beslissing nationale repercussies heeft: op het stroomnet, op de omgeving, enzovoort. Nu bestaat er geen mechanisme om zulke gevolgen mee te wegen. Dáár moeten we naar kijken, hoe we dat gaan doen.”

Wat is dan de functie van uw voorgestelde ‘richtdoel’? Als de bevolking te hard groeit, gaat de overheid minder nieuwe economische activiteiten toestaan?

„Ja. Dat heeft niet mijn voorkeur. Maar ik denk dat het bijna onontkoombaar wordt. We lopen tegen onze grenzen aan.”

De inspectie loopt zelf ook tegen grenzen aan. Het is nauwelijks mogelijk, zegt De Boer, om toezicht te houden op alle bijna zeventienduizend uitzendbureaus die Nederland telt. Een groot deel van de arbeidsmigranten, zo’n vijfhonderdduizend in Nederland, werkt via een uitzendbureau, dat in veel gevallen ook de huisvesting regelt. „We schatten dat 15 procent van de uitzenders notoire overtreders zijn die doelbewust de wet overtreden”, zegt De Boer. „Meestal om bedrijfseconomische redenen.”

Daarmee zou Nederland rond de 2.500 malafide uitzendbureaus tellen. Zij maken zich onder meer schuldig aan onderbetaling, onbetaald overwerk, overtreding van de arbeidstijdenwet. Ook zijn er uitzenders die onterecht boetes opleggen aan arbeidsmigranten als ze te laat komen. De Boer vermoedt dat deze schatting nog „aan de voorzichtige kant” is. „Het kan ook het dubbele zijn”, zegt hij. En dat is nog los van de bedrijven die zich niet goed realiseren dat ze de wet overtreden. Het gaat om een verkennend onderzoek. De Arbeidsinspectie werkt nog aan een definitieve berekening.

Om dit aan te pakken, zegt De Boer, zijn strengere regels nodig. „Het is een illusie om te denken dat je dat allemaal met handhaving kunt tegenhouden.”

In 2025 moet een certificeringsplicht voor uitzendbureaus ervoor zorgen dat arbeidsmigranten beter beschermd worden, schreef minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) afgelopen zomer aan de Tweede Kamer. Wie dan een uitzendbureau opricht, moet een verklaring omtrent het gedrag hebben, 100.000 euro waarborgsom betalen, en aan allerlei normen voldoen, zoals het aanbieden van gecertificeerde huisvesting. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, moet het stoppen. Of het gaat werken? „Het gaat zeker helpen”, zegt De Boer. „Maar we moeten gaan zien of het voldoende tanden krijgt om de huidige misstanden te beperken.”

Waar De Boer vooral op politieke keuzes wijst, is er ook kritiek op de inspectie zelf. Die bestrijdt arbeidsuitbuiting niet effectief genoeg, concludeerde de Algemene Rekenkamer eind 2021. Slachtoffers worden onvoldoende beschermd, daders hebben weinig te vrezen. Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting dat leidde tot een opsporingsonderzoek door de Arbeidsinspectie kelderde van 27 procent in 2016 naar 4 procent in 2019. Onder de slachtoffers van uitbuiting bevinden zich veel, maar niet uitsluitend, arbeidsmigranten.

Heeft de Algemene Rekenkamer een punt met haar kritiek?

De Boer is even stil. „De Rekenkamer vond onder meer dat onze informatiepositie beter moest. Al onze rechercheurs moeten op dezelfde manier werken. Binnen de opsporing hadden we bijvoorbeeld een virtueel team arbeidsuitbuiting dat vooral online werkte. Er was te weinig interactie en informatie werd verschillend gedeeld. Daar maken we nu een echt team van, dat op locatie samenwerkt.”

Waarom is het aantal meldingen dat leidt tot een opsporingsonderzoek zo fors gedaald?

„Onze rechercheurs toetsen hoe kansrijk het is om een melding strafrechtelijk op te pakken. In de loop van de tijd zijn er meer rechterlijke uitspraken gekomen die ons duidelijk maken wanneer een strafzaak níét kansrijk is.

„De lat ligt erg hoog. Alleen in extreme situaties is er in het strafrecht sprake van arbeidsuitbuiting. Je moet zwaar onderbetaald worden en geen vrijheid hebben om te gaan en staan waar je wilt. Er staat dan ook een forse straf tegenover [12 jaar en 30 jaar als het de dood tot gevolg heeft]. Als je paspoort wordt ingenomen, is dat ook een indicatie van uitbuiting. Veel situaties die wij tegenkomen voldoen niet aan deze voorwaarden.

„Daar voelden wij ons de afgelopen jaren ongemakkelijk over. Daarom bepleiten wij al langer dat meer situaties die wij in de volksmond ‘uitbuiting’ noemen, ook strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden.

„In de tussentijd hebben wij een andere aanpak ontwikkeld. Ernstige overtredingen die kansloos zijn om strafrechtelijk te vervolgen, kunnen wij via het bestuursrecht wél aanpakken. We waarschuwen, geven boetes, of kunnen een bedrijf stilleggen.”

Werkt dat net zo afschrikwekkend als strafrechtelijke vervolging?

„Geen normaal denkend mens wil strafrechtelijk vervolgd worden, dus in die zin heeft deze aanpak een streepje voor. Tegelijkertijd kunnen het Openbaar Ministerie en rechtbanken niet alle zaken aan en duurt het lang voordat strafzaken op zitting komen. Dat moet je ook meewegen in het afschrikeffect.”

Toch klinkt het alsof arbeidsuitbuiters van het strafrecht weinig te vrezen hebben.

„Je hebt altijd iets te vrezen.”

Hoe reëel is die vrees?

„Als je in Nederland je personeel onderbetaalt en ze geen minimumloon geeft, heb je niet veel te vrezen van het strafrecht. Het is een overtreding die bestuursrechtelijk afgedaan kan worden – al kunnen die boetes oplopen tot duizenden euro’s. ‘Administratief’, noemen ze dat in sommige landen, wat bijna suggereert dat het niks ergs is.”