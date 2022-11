Waar je ook kijkt op de wereld, is er momenteel geen gebrek aan politieke en geopolitieke wrijfpunten. En geen kleinigheden. Na de opluchting over de coronapandemie die veel landen grotendeels lijken te hebben overwonnen, zijn de directe gevolgen van de klimaatverandering weer op alle continenten voelbaar. Er wordt gevreesd voor economische teruggang, een energiecrisis en een haperende voedselvoorziening. Dat sombere beeld wordt nog versterkt – en deels veroorzaakt – door een bloedige oorlog in het hart van Europa en de dreiging van gewapende conflicten in het Verre Oosten, waar de kwesties ‘Noord-Korea’ en ‘Taiwan’ vrijwel dagelijks het nieuws halen.

Tegen dat akelige decor van oplopende spanningen is het niet verwonderlijk dat de wereld de afgelopen dagen reikhalzend uitkeek naar een ontmoeting tussen twee van de belangrijkste wereldleiders, de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping. Voor het eerst spraken beiden elkaar in die hoedanigheid, maandag op Bali, voorafgaand aan de G20 op het Indonesische eiland.

Dat Xi en Biden elkaar deze week op Bali vriendelijk bejegenden, elkaar de hand schudden en langdurig spraken over veel van die heikele onderwerpen, mag worden gezien als winst. Want de relaties tussen beide mogendheden waren de afgelopen jaren ijskoud en liepen zichtbare deuken op. De status van Taiwan is veruit het voornaamste twistpunt, maar de wederzijdse zorgen zijn veel breder: van Chinese mensenrechtenschendingen tot de Amerikaanse economische politiek jegens China en vice versa, en de moeizame strijd tegen de klimaatverandering. Dit jaar kwam daar de Russische invasie in Oekraïne bij, waarbij China zich in de ogen van Oekraïnes bondgenoten onvoldoende inspant om president Poetin op andere gedachten te brengen.

Gezien de grote machtsstrijd tussen China en de VS kan de ambitie op dit moment niet veel meer zijn dan een stabilisatie van de gespannen verhoudingen, in de hoop wederzijds vertrouwen te kweken. Xi en Biden lijken er op Bali in elk geval in te zijn geslaagd een voorzichtige basis te leggen voor verdere diplomatie, met de erkenning dat wereldmachten hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om internationale veiligheid.

Washington en Beijing lijken het er in elk geval over eens dat het oprakelen van de kwestie-Taiwan verder overleg in de weg staat. Biden hekelde weliswaar China’s „agressieve acties” jegens het eiland, maar Biden zegde toe dat de VS hun traditionele beleid – geen formele erkenning van Taiwan – niet zullen veranderen.

Zowel Xi als Biden lijkt zich ervan bewust dat de uitdagingen waarvoor de wereldgemeenschap staat op dit moment veel te groot zijn om het vuur verder op te stoken. Biden ziet geen reden voor een „nieuwe Koude Oorlog”; Xi hoopt dat hij en Biden hun bilaterale relatie „in de juiste richting” kunnen sturen. Maar ieder op zijn eigen manier, en met alle reserveringen. Zo onderstreepten de Amerikanen dat ook Xi vindt dat Poetin niet moet dreigen met kernwapens in Oekraïne; de Chinezen zelf benadrukten Xi’s standpunt dat een „confrontatie tussen supermachten moet worden voorkomen” rond Oekraïne.

Het waren allemaal voorzichtige woorden, gewogen op een goudschaaltje. In diplomatieke zin betekent het een kleine stap voorwaarts. Als een topontmoeting tussen twee wereldleiders in deze onzekere tijd ‘voorzichtig hoopgevend’ mag worden genoemd, dan is dat een lichtpuntje.