Tennet kondigt opnieuw een tijdelijke stroomstop voor bedrijven aan

Netbeheerder Tennet gaat bedrijven en organisaties die een nieuwe elektriciteitsaansluiting willen afnemen of hun bestaande stroomaansluiting willen verzwaren, op een wachtlijst zetten. Dat heeft Tennet donderdag bekendgemaakt. Het gaat om bedrijven in gebieden zoals de haven van Rotterdam, Hoek van Holland, Gelderland, Drenthe en Utrecht. Daar zit de netbeheerder, die in volledig eigendom van de overheid is, bijna aan de maximale capaciteit: het stroomnet zit vol.

Er is een groeiende vraag naar elektriciteit, ziet zowel Tennet als de beheerder van het midden- en laagspanningsnet, Enexis. Dit heeft onder meer te maken met verduurzaming en hoge gasprijzen. Steeds meer bedrijven willen laadpalen, warmtepompen of zonnepanelen aanschaffen. Tennet, Enexis en andere netbeheerders kunnen deze toename van het aantal aansluitingen niet aan. Volgens Tennet zullen huishoudens niet geraakt worden door de stroomstop.

Het hoogspanningsnet wordt de komende jaren uitgebreid in de gebieden waar het stroomnet momenteel vol zit. Ook bekijkt Tennet of het bestaande klanten kan vragen om tegen betaling minder elektriciteit af te nemen, waardoor meer ruimte ontstaat voor nieuwkomers. Deze vorm van ‘congestiemanagement’ kostte Tennet vorig jaar 300 miljoen euro, inclusief de kosten voor het tijdelijk in- of uitschakelen van gascentrales om pieken aan te kunnen. Die kosten moeten weer worden doorberekend aan andere gebruikers. De verstopping in het netwerk zal naar verwachting tot minimaal 2027 duren.

Lees ook: Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend

Brabant en Limburg

Eerder dit jaar, in juni, kondigde Tennet een tijdelijke stroomstop in Brabant en Limburg aan. Ook toen waren capaciteitsproblemen de oorzaak. In september liet de netbeheerder weten 1.700 megawatt aan extra capaciteit te hebben gevonden, wat gelijk staat aan negen keer het stroomverbruik van een stad ter grootte van Den Bosch. In de twee provincies krijgen bedrijven met een grote aansluiting geld voor de stroom die ze minder verbruiken dan de maximale capaciteit van hun aansluiting. Hoeveel geld dit Tennet kost, is onduidelijk. Inmiddels is bekend dat bedrijven in Noord-Brabant en Limburg vanaf december weer aangesloten kunnen worden op het stroomnet.

In een brief aan de Tweede Kamer liet de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) in juni weten dat Tennet de komende tien jaar 2 miljard euro gaat investeren om de capaciteit van het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant te vergroten.