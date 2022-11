Steef de Jong: ‘Positieve emoties vinden we simpel. Onzin!’

Trinng Trinnng! „Ik ben hier! Nee, hier boven!” De pre-generale van Operetta Land begint in de zaal van De Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Meters boven het podium verschijnt Steef de Jong uit de coulissen, zittend op een vliegende fiets. Hij is ‘de verzinner’, vertelt hij, op weg naar een land dat hij verzonnen heeft: Operetta Land. „Een land dat lijkt op onze wereld, waar mensen trouwen en scheiden en waar rampen gebeuren, maar waar je één ding zeker weet: alles komt altijd goed. Oh, én… iedereen zingt de hele tijd.”

Beeldend kunstenaar en theatermaker Steef de Jong (39) heeft zijn grote liefde voor operette, de lichtere, vrolijkere, kluchtigere vorm van opera, meer dan duidelijk gemaakt in zijn vorige voorstellingen, onder andere Groots en Meeslepend wil ik leven (2014-2016), Steefs Operette Uurtje (2017) en Eine Nacht in Venedig (2021). Dit jaar nog was hij een hoogtepunt op het O. Festival in Rotterdam, met Steefs O. Show over misschien wel de bekendste operette: Die Fledermaus van Johann Strauss jr.

Eindelijk vroeg nu ook De Nationale Opera hem om voor hen een voorstelling te maken. Een familievoorstelling. De Jong verzon Operetta Land, die vanaf zondag zes keer te zien is in Amsterdam.

Een plot had hij al snel: er moet die verzinner zijn die ter plekke een land verzint dat werkt als een operette. Hij verzint er personages bij, minimaal een prinses en een minister, en natuurlijk een probleem dat moet worden opgelost. Die oplossing moet gebeuren op zijn operettes, met minstens een feestelijk bal, een verkleedpartij en een goede afloop. Uit een lange lijst van favoriete operettemuziek koos hij muziek van onder andere Gilbert en Sullivan, Jacques Offenbach, Carl Millöcker, Leo Fall, Franz Lehár en Johann Strauss jr.

Steef de Jong als de verzinner.

Foto Bart Grietens Laetitia Gerards en Femke Hulsman als Graaf Lothar en Sir Taki.

Foto Bart Grietens

Debuut

Om op en tussen die muziek een Nederlandse tekst te verzinnen, vroeg De Jong cabaretier en schrijver Paulien Cornelisse (46), die met dit debuut als librettist alle ruimte kreeg om de personages met tekst gestalte te geven én onvermijdelijk aangestoken werd met De Jongs operettevirus. Cornelisse, een paar dagen na de repetitie: „Die melodieën blijven zó hangen dat de puzzel om de goede woorden op de juiste plek te zetten heel verslavend werd.” Cornelisses hardnekkigste oorwurm, ‘Never mind the why and wherefore’ uit H.M.S. Pinafore (1878) van Gilbert en Sullivan, transformeerde ze tot ‘Vraag niet Wat, Waarom en Hoe dan’ voor de minister van Operetta Land (Marc Pantus), de graaf Lothar (Laetitia Gerards) en de pientere poetsvrouw Lady Kant (Steef de Jong).

De Jong is ook operaliefhebber, maar operette stal zijn hart. „De muziek is liedachtiger, lichter, vrolijker. Ik kan het zelf veel makkelijker meezingen. Het zwiert. Het blijft dagen hangen.”

Waarom operette langzaam toch uit Nederland verdween (in de tweede helft van de vorige eeuw waren er nog vele tientallen amateur-operettegezelschappen in Nederland. Dat is al lang niet meer zo), komt waarschijnlijk vooral omdat professionele operette steeds minder dezelfde waardering kreeg als professionele opera; de lichtheid van kluchtige operette zou minder kunstzinnig zijn dan de tragiek van zwaarmoedige opera. Het enige professionele operettegezelschap van Nederland, Hoofdstad Operette, ging ter ziele in 2000, nadat de subsidie werd stopgezet.

Maar dat operette minder is dan opera, bestrijdt De Jong te vuur en te zwaard: „Er bestaat in de kunstwereld in Nederland het rare idee dat vooral negatieve emoties diepere menselijke lagen hebben. Tragiek en verdriet, dat ontroert. Positieve emoties vinden we simpel. Onzin! Echte vreugde ontroert ook. Verdriet en vreugde zijn allebei diepe menselijke ervaringen die je overkomen zonder dat je daar iets aan kunt doen. Huilen en lachen komt van even ver.”

Snobisme

Hoewel hij ook erg van opera houdt, heeft die hogere waardering een nadeel voor De Jong: het snobisme van sommige operaliefhebbers stuit hem tegen de borst. „Als iets zo hoog gewaardeerd wordt, krijg je puristen. Die zeggen dan dat een bepaalde operarol zó specifiek, zo moeilijk is dat er maar drie sopranen ter wereld zijn die het écht goed kunnen. Die serieusheid raakt af en toe een irritatiesnaartje.” Bang dat hij met zijn operettezending op den duur ook operettesnobs creëert, is hij niet. „Als operette nu weer populair wordt, denk ik, hoop ik dat de grens tussen opera en operette vervaagt.”

Want De Jong ziet nu de tijd om operette nieuw leven in te blazen. „De generatie die vooroordelen had tegen operette is inmiddels behoorlijk uitgedund. Er zijn nieuwe operaliefhebbers die operette nog niet kennen, en dus ook het onderscheid niet.” Hun harten wil De Jong voor operette winnen. En, een wrang voordeel: „Operette is in de geschiedenis vaker opgebloeid op momenten dat het slecht leek te gaan met de wereld. Die vrolijke operettes, waarin alles goed komt, zijn dan een welkome afleiding.”

Operetta Land is een familievoorstelling, maar dat bekent volgens De Jong niet dat je een kind hoeft mee te nemen. Hij mikt ook op het vaste operapubliek. Cornelisse scheef de voorstelling vol duidelijke én snedige Cornelisseske, talige grapjes. ‘Salaris!’ staat op een van de protestborden van het stakende tuiniersleger van het koninklijk hof, de ‘heggenschaarhuzaren’ met heggenscharen in plaats van zwaarden. ‘Hand van de knip!’ staat er op een ander bord. ‘Trek het leger niet nog leger!’ En ‘Salade!’ Ook De Jongs meta-terzijdes, waarmee hij operette voor nieuw publiek tijdens het verhaal uitlegt, uitpluist én liefdevol een beetje belachelijk maakt, zitten erin. „Zet een rare hoed op en níémand op het bal herkent je nog. Ja, zo gaat dat nou eenmaal in operette”, zegt de verteller.

De Jong: „Eigen grapjes zal ik in al mijn operettevoorstellingen blijven maken. Humor dateert snel. De originele grapjes in operettes vinden wij vaak niet leuk meer. Ze gaan over dienstmeisjes, of man-vrouwverhoudingen, of zijn racistisch.” Omdat de meeste grapjes in de gesproken tussenstukken zitten (nog een verschil met opera, dat meestal van begin tot eind volledig gezongen wordt. In operette wisselt gezongen en gesproken toneel elkaar af), kun je de belegen grappen volgens De Jong meestal vervangen door hedendaagse grapjes, zonder aan het plot of de muziek te hoeven tornen.

Raoul Steffani als de Koningin.

Foto Bart Grietens Marc Pantus als de Minister van Financiën.

Foto Bart Grietens

Troef

Is álles dan rozengeur en maneschijn in operette? Nee, vertelt de verzinner: om iets goed af te laten lopen moet er natuurlijk minimaal één probleem zijn om op te lossen. In Operetta Land speelt Frederik Bergman de slechte Koning Pygmalion. Maar, dacht Cornelisse, een slechterik is niet erg spannend als je zeker bent van een goede afloop. Ze bedacht een troef. Ze maakte van Pygmalion een infiltrant, een koning van een vijandig buurland: Operanië, waar melancholie prevaleert, de lievelingskleur betongrijs is en niets goed afloopt. Ineens bestaat er echt gevaar: als Pygmalion de macht grijpt in Operetta Land, neemt hij ongetwijfeld zijn lievelingselement mee: de slechte afloop. Hij is de enige die geen operette zingt, maar opera, in de originele taal: ‘Vous Qui Faites l’Endormie’, de basaria van Mephistopheles uit Charles Gounods Faust, die met die enge bulderlach. Tot grote verbazing van de inwoners van Operetta Land trouwens, die die muziek nog nooit gehoord hebben.

Wat deze voorstelling voor De Jong anders maakt dan alle andere hiervoor zit vooral in de voorbereiding. Deze keer hoefde hij zijn handelsmerk, grote geverfde kartonnen uitklapdecors, niet volledig zelf te maken. Nog nooit had hij zo veel mogelijkheden en zo’n groot team tot zijn beschikking als bij de geoliede machine van De Nationale Opera: een decorstudio, rekwisietenmakers, een kostuumafdeling. De Jong: „Ik hoefde maar iets hardop te denken en iemand had het al opgeschreven en ging ermee aan de slag.”

Van karton verschijnt de poort van Operetta Land, de werkkamer van de minister, de toren van de prinses, de balzaal, een paleistuin vol wilde heggen die er na bewerking van de heggenschaarhuzaren (en wat kartonnen in-en-uitklapwerk) plots piekfijn bij ligt. Er zijn Griekse standbeelden om mee te dansen en steigerende paarden. Het idee van de lievelingskleur in Operanië kreeg De Jong toen hij zijn eerste rondleiding in de decorbouwstudio van DNO kreeg: de bouwers waren bezig met een grauw en onheilspellend operadecor. En dat wilde De Jong voor Operetta Land nou precies niet, gaf hij de bouwers mee: „Ik wil decors die op een fantasiewereld lijken. Er moet een prentenboek tot leven komen. Kinderen én volwassenen moeten denken: dat kan ik zelf ook. Als je denkt dat je iets zelf ook kunt, dan wordt het echt.”

Operetta Land van Steef de Jong en Paulien Cornelisse, met o.a. Elenora Hu, Marc Pantus, Frederik Bergman, Laetitia Gerards en het Nationaal Jeugdorkest o.l.v. Aldert Vermeulen. Première: zondag 20/11. 6 voorstellingen t/m 30/12. Info: van Steef de Jong en Paulien Cornelisse, met o.a. Elenora Hu, Marc Pantus, Frederik Bergman, Laetitia Gerards en het Nationaal Jeugdorkest o.l.v. Aldert Vermeulen. Première: zondag 20/11. 6 voorstellingen t/m 30/12. Info: operaballet.nl

Lees ook een eerder interview met Steef de Jong: ‘Ik snap niet dat er mensen zijn die niet alles over Sisi willen weten’

Bekijk een overzicht van onze recensies over theater