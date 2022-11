Pelosi stopt als leider Democratische Partij in Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi stelt zich niet meer beschikbaar als fractievoorzitter van de Democratische Partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat heeft ze donderdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De 82-jarige Pelosi zegt dat ze wil plaatsmaken voor een jongere generatie politici. Woensdag werd al duidelijk dat ze definitief haar rol als Speaker of the House moet afstaan, nadat de Republikeinen tijdens de Congresverkiezingen een meerderheid in het Huis wisten te behalen.

Pelosi wordt gezien als één van de machtigste vrouwen van de Verenigde Staten. Ze trad in 2003 aan als fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. De politica zal in het nieuwe Congres wel ‘gewoon’ plaatsnemen als afgevaardigde van haar district San Francisco in de staat Californië — een ongebruikelijke keuze voor een aftredend fractievoorzitter. De Democratische Partij zal zich nu gaan buigen over wie haar moet opvolgen.

Het is niet duidelijk of de mishandeling van haar man, eind oktober, meegespeeld heeft in Pelosi’s besluit om een stap terug te doen. Paul Pelosi werd in hun woning slachtoffer van mishandeling met een hamer door een verdachte die op zoek was naar Nancy Pelosi. Daarbij liep hij een schedelbreuk op. De politie maakte diezelfde dag nog bekend een 42-jarige man te hebben aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot moord en geweldpleging met een dodelijk wapen.

Jeffries

De naam van de 52-jarige Hakeem Jeffries gaat rond als voornaamste kandidaat om Pelosi op te volgen. Hij zou de eerste zwarte politicus zijn die leiding geeft aan een van de grote partijen in het Congres. Hij wordt daarbij gesteund door de huidige majority leader van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Steny Hoyer, die donderdag bekendmaakte zelf niet beschikbaar te zijn.

Pelosi werd toegejuicht door partijgenoten toen ze donderdag haar besluit bekendmaakte. President en partijgenoot Joe Biden noemde haar in een verklaring „de meest invloedrijke Speaker of the House in onze geschiedenis”.