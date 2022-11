Online supermarkten stappen naar de rechter: willen uitzondering op supermarkt-cao

Online boodschappenbezorgers zoals Gorillas, Getir, Picnic en Flink willen niet aan dezelfde cao voldoen als traditionele supermarkten en stappen daarom naar de rechter. Dat bevestigen zowel Picnic als meerdere vakbonden donderdag aan NRC. FNV, CNV en branchevereniging het Vakcentrum worden op woensdag 30 november in de rechtbank van Amsterdam verwacht voor een zogeheten rolzitting. In een verklaring vraagt branchevereniging voor webverkopers E-commerce Nederland de rechter om duidelijkheid te scheppen over de reikwijdte van de supermarkt-cao.

In september werd de cao algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat alle supermarkten, fysiek of online, onder dezelfde cao vallen. De arbeidsvoorwaarden die traditionele supermarkten hanteren, zoals het betalen van avond- en weekendtoeslagen, moeten ook worden toegepast door bedrijven als Picnic en Flink. Omdat online supermarkten een andere werkwijze hanteren, vinden zij dat er voor hen een aparte cao moet zijn. Tegen NRC zegt Picnic-topman Michiel Muller donderdag dat de cao lastig op de bedrijfsvoering van Picnic kan worden toegepast: „Een vakkenvuller en een bezorger is niet hetzelfde.”

Lees ook: Picnic verkoopt boodschappen maar wil geen supermarkt zijn

Al langere tijd worden traditionele supermarkten en online bezorgers het niet met elkaar eens. In 2019 sleepte vakbond FNV Picnic voor de rechter. Die rechtszaak won Picnic. De rechtbank oordeelde dat de online supermarkt zijn personeel niet op dezelfde manier hoeft te behandelen en betalen als ‘gewone’ supermarkten. Muller zegt dat hij deze keer op eenzelfde beslissing hoopt.

Het Vakcentrum en de bonden hebben de dagvaarding donderdag ontvangen, maar willen inhoudelijk niet reageren. Donderdagavond vindt er een overleg met werkgevers plaats, daarna verwacht FNV met een reactie te komen. Momenteel „bestuderen” de bonden de dagvaarding. Wel bevestigen ze dat de rolzitting op 30 november zal plaatsvinden.