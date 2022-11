Onderzoek wijst uit: de leervertraging door de schoolsluitingen loopt op

De laatste schoolsluiting vanwege corona is bijna een jaar geleden, maar leerlingen op de basisschool lopen steeds verder achter. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) die donderdagmiddag zijn gepubliceerd.

Bij de laatste meting in mei van dit jaar was de gemiddelde leervertraging nog tien tot twaalf weken, nu is het vijftien weken op een schooljaar. Bij begrijpend lezen is de schade ingehaald, maar bij rekenen en spelling lopen de vertragingen steeds verder op. „Het probleem wordt groter in plaats van kleiner”, concludeert Carla Haelermans, onderzoeksleider van het NCO en hoogleraar onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht. „Zorgelijk.”

Het NCO vergelijkt elk half jaar de prestaties van basisscholieren. Voor dit vijfde onderzoek zijn toetsresultaten van 2.400 basisscholen, ruim een derde van het totaal, vergeleken met eerdere resultaten.

Vijftien weken leervertraging: dat betekent dat leerlingen gemiddeld ruim een derde schooljaar vertraging hebben opgelopen.

„Ja, dat is enorm. Een jaar geleden leek de vertraging juist af te nemen, nu zien we het stijgen. Bovendien: vijftien weken is het gemiddelde. De vertraging is groter bij leerlingen van hoger opgeleide ouders. Dat zagen we een half jaar geleden voor het eerst, en die trend zet door. Opvallend, want in het begin van de pandemie waren het juist de kinderen van lager opgeleide ouders die het meest last hadden van de schoolsluitingen.”

Hoe verklaart u die ommekeer?

„Toen in het begin van de coronacrisis duidelijk werd dat juist de meer kwetsbare kinderen leervertraging opliepen, is hard alarm geslagen. Er kwam extra geld en extra aandacht voor die groep. Dat was nodig en het heeft geholpen, maar misschien hebben we een andere groep leerlingen daardoor wat links laten liggen.”

Hulp aan de kwetsbare kinderen ging ten koste van kinderen van hoger opgeleide ouders?

„Het is speculeren, maar het zou kunnen. We zien ook dat het gedrag van leerlingen is veranderd. Scholen zeggen dat hun leerlingen sinds corona minder gemotiveerd zijn. Ze lijken murw, hebben minder energie. Dat helpt niet bij het leren.”

Daar hebben de kwetsbare leerlingen toch ook last van?

„Zeker, maar als die groep extra aandacht krijgt in de klas, of extra bijles, dan helpt dat om tóch beter te presteren.”

Leerlingen kunnen al bijna een jaar weer gewoon elke dag naar school. Hoe verklaart u dat de gemiddelde leervertraging oploopt?

„Misschien hebben we te optimistisch gedacht dat het wel goed zou komen zodra leerlingen weer normaal naar school konden. En misschien hebben we onderschat dat het schooljaar ook na de laatste schoolsluiting nog rommelig en chaotisch verliep, door uitval van leraren bijvoorbeeld. Leerlingen gedijen nu eenmaal het beste op rust en regelmaat.

„Daar komt bij dat onderwijs cumulatief is: je bouwt voort op de kennis die je al hebt. Je leert iets, en dat heb je nodig voor het volgende wat je leert. Maar de trein dendert door: je kunt in groep vier niet steeds lessen uit groep drie gaan geven. Als er eenmaal gaten ontstaan in je kennis, kun je daar last van houden.”

Jullie hebben alleen onderzoek gedaan naar leerlingen op basisscholen. Wat is er bekend over het voortgezet onderwijs?

„Dat kunnen we bij NCO nog niet goed meten. Bij basisscholen kunnen we twee keer per jaar data ophalen die we goed kunnen vergelijken. Middelbare scholen hebben geen verplichte regelmatige toetsen, waardoor vergelijken lastiger is. Het CITO is er nu mee bezig.”

Een jaar geleden bleek uit een rapportage van het Nationaal Programma Onderwijs dat met name leerlingen op het voortgezet onderwijs flink achterliepen. Wat verwacht u nu?

„In ons onderzoek zien we dat de leerachterstanden oplopen naarmate leerlingen ouder worden: de leervertraging is het grootst in groep acht. Als je die lijn doortrekt, hou ik mijn hart vast voor wat er op middelbare scholen aan de hand is.

„We horen ook zorgelijke geluiden over het sociale gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Kortere lontjes, meer vechtpartijen, minder doorzettingsvermogen… Ik zou het eerlijk gezegd niet gek vinden als we daar een nog grotere vertraging gaan zien.”

Is de schade te repareren of houdt deze generatie leerlingen blijvend last van de leerachterstanden?

„Ik ben een optimistisch mens, maar hierover maak ik me zorgen. De vraag is: wat zijn de gevolgen op nog langere termijn? Betekent deze leervertraging dat veel leerlingen op een lager schoolniveau uitkomen dan ze normaliter hadden aangekund? Dat iemand die voor corona naar het vwo was gegaan nu havo gaat doen? Ik bedoel natuurlijk niet dat iedereen vwo moet doen, maar als mensen wél de capaciteiten hebben en door omstandigheden níet op hun niveau uitkomen, kan dat vergaande gevolgen hebben.”

Zoals?

„Bijvoorbeeld sociaal-economische gevolgen op langere termijn: minder kans op een goede baan of een goed salaris, en meer kans op gezondheidsproblemen.”

Zijn er nu al leerlingen die onder hun niveau zitten vanwege corona?

„Dat weten we nog niet. Scholen hebben veel gedaan om dit te voorkomen. Er is bijvoorbeeld opgeroepen kansrijk te adviseren: dus bij twijfel tussen havo en havo/vwo, werd het havo/vwo. De vraag is wat dat voor leerlingen betekent. Het is goed om leerlingen uit te dagen, maar je moet ze niet laten verzuipen. Gaan we straks zien dat meer leerlingen het niet redden op de middelbare school en vaker blijven zitten of afstromen naar een lager niveau? Het is nog te vroeg om die gevolgen in kaart te brengen.”

Scholen krijgen miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs om de leerachterstanden aan te pakken, maar de achterstand groeit. Heeft die hulp wel zin?

„Dat denk ik zeker. We weten niet wat het beeld was geweest zónder de NPO-gelden. Deze enorme schade kun je niet binnen een jaar herstellen. Het heeft tijd nodig. We weten alleen nog niet hoeveel tijd.”