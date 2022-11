OM Noord-Holland wil 82 politierechterzaken beëindigen

Het Openbaar Ministerie wil 82 politierechterzaken in één keer laten beëindigen door de rechtbank. Dat heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) donderdag gemeld aan de Tweede Kamer. Het arrondissement Noord-Holland bevestigt de uitspraken en stelt dat het besluit noodzakelijk is, omdat de rechtbank niet genoeg capaciteit heeft om de huidige voorraad zaken in behandeling te kunnen nemen. Op 1 december zal de politierechter in Haarlem zich buigen over het beëindigen van de 82 zaken.

Het gaat volgens het OM om „oude zaken” die speelden tussen 2010 en 2016, waarbij sprake is van lichtere strafbare feiten. Alle zaken zijn al eens voor de rechter gekomen, maar toen om verschillende redenen aangehouden en dus niet inhoudelijk afgedaan. In overleg met de rechtbank Noord-Holland is besloten tot de speciale zitting waarop de 82 zaken in behandeling zullen worden genomen.

De verdachten en slachtoffers in de zaken zijn op de hoogte gesteld van het besluit om tot beëindiging over te gaan, meldt een woordvoerder aan NRC. Zij hebben geen bezwaar aangetekend. In sommige gevallen is door slachtoffers gevraagd om een schadevergoeding. Het OM heeft met hen afgesproken de onderbouwde schade die door het delict is ontstaan te vergoeden. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 3.000 euro.

In september besloot het OM in Den Haag al om de rechter te vragen een streep te halen door 53 strafzaken in verband met capaciteitsproblemen. Ook toen ging het om oudere delicten die plaats moesten maken voor „urgentere” zaken. Nu opnieuw een arrondissement heeft gevraagd om zaken voortijdig te beëindigen, klinkt in de Tweede Kamer de roep om een landelijk totaalbeeld van het aantal zaken dat niet voor de rechter wordt gebracht. Weerwind zegde eerder al toe de Kamer te zullen informeren als zaken zouden worden geschrapt.