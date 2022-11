Opnieuw raketaanvallen op Oekraïense steden

Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend weer raketten afgevuurd op verschillende Oekraïense steden, waaronder de hoofdstad Kiev. Luchtalarmen klonken donderdag in heel Oekraïne, melden internationale persbureaus. In Kiev zijn de inkomende raketten en drones tot dusver neergeschoten door het luchtafweersysteem van de stad, aldus het lokale bestuur. Er zouden nog steeds raketten over Kiev vliegen.

De aanvallen van donderdag zijn vooral gericht op gasproductiefaciliteiten en andere kritieke infrastructuur in Oekraïne, met name in de industriestad Dnipro in Centraal-Oekraïne. Het Oekraïense ministerie van Defensie beticht de Russische president Poetin ervan met de aanvallen „miljoenen mensen te willen beroven van elektriciteit en verwarming, terwijl het vriest”.

In Dnipro is een grote brand ontstaan op een nog onbekende industriële locatie, waarbij volgens de autoriteiten veertien mensen gewond zijn geraakt. En in de stad Zaporizja, dat nabij de grootste kerncentrale van Europa ligt, zijn twee mensen omgekomen door een raketinslag, melden lokale autoriteiten. Ook onder meer in de noordelijke stad Charkov en in de Zuid-Oekraïense havenstad Odessa vielen gewonden.

De aanvallen volgen op het spervuur van raketten dat Rusland afgelopen dinsdag afvuurde op meerdere gebieden in Oekraïne, waarbij veelal kritieke energievoorzieningen het doelwit waren. Het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks een update geeft over de oorlog op basis van inlichtingen, beweert dat Rusland dinsdag waarschijnlijk de meeste aanvallen op één dag heeft uitgevoerd sinds het begin van de invasie.

