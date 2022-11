Na 8 jaar: levenslang én verrassende vrijspraak in MH17-proces

Drie keer levenslang, maar ook één keer vrijspraak. Het MH17-proces tegen drie Russische en één Oekraïense verdachten mag de afgelopen jaren soms voorspelbaar zijn verlopen, het vonnis bevatte een grote verrassing: de voormalige Russiche beroepsmilitair Oleg Poelatov draagt volgens de rechtbank Den Haag geen schuld aan het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014 – ook niet in indirecte zin.

De gerechtelijke uitspraak volgt na ruim acht jaar internationaal onderzoek dat voortdurend door Rusland is tegengewerkt en leidde tot grote spanningen tussen Moskou en Den Haag. Dit bovendien tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne sinds de Russische invasie van 24 februari. Het feit dat de rechtbank liefst driemaal levenslang oplegde is een bekroning voor het werk van internationale onderzoeksteam dat de zaak onderzocht.

Maar waar de rechtbank de feiten die het OM presenteerde onderschrijft, weigerden de rechters mee te gaan in de juridische interpretatie daarvan.

Verdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko – die allen verstek hebben laten gaan bij het proces – hebben als leidingevenden niet zélf de fatale raket afgevuurd, maar hebben volgens het OM een grote rol gespeeld bij het aanvoeren van een Boek-luchtafweersysteem, het in stelling brengen van het wapen en de afvoer naar Rusland, nadat duidelijk was geworden dat er een passagiersvliegtuig met 298 inzittenden was neergehaald.

In zijn requisitoir maakte het OM geen onderscheid tussen de verdachten: de vier vormden een „hecht samenwerkende dadergroep”. Alle vier kunnen daarom gekwalificieerd worden als „(functioneel) medepleger” van zowel moord als het „doen neerstorten van een luchtvaartuig” en verdienen levenslange gevangenisstraf, aldus het OM.

De rechtbank ging niet mee in deze redenering. In het strafdossier hebben de rechters „geen bewijs” aangetroffen voor een hecht samenwerkende dadergroep. Dit betekent, zo stelde de rechtbank, dat de verantwoordelijkheid van de vier verdachten individueel moet worden beoordeeld.

Er kan geen straffeloosheid zijn voor zulke misdaden. Mijn gedachten zijn bij de familie en dierbaren van de 298 onschuldige slachtoffers Jens Stoltenberg secretaris-generaal van de NAVO

Verschillende weging

Die weging viel heel verschillend uit. Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko waren direct betrokken bij het transport van de Boek van Donetsk naar de afvuurlocatie, bij de bewaking van het wapensysteem en bij de afvoer ervan. Zij zijn daarom „medeplegers”, zo oordeelde de rechtbank.

Van Igor Girkin kan een dergelijke „actieve bijdrage” niet worden vastgesteld – volgens de rechtbank is het zelfs niet onomstotelijk bewezen dat hij op 17 juli op de hoogte was van de inzet van het Boek-systeem. Maar Girkin (alias ‘Igor Strelkov’) wist wél dat er eerder Oekraïense gevechtsvliegtuigen waren neergeschoten, en als minister van Defensie van de ‘Volksrepubliek Donetsk’ en bevelhebber van de separatisten had hij „de mogelijkheid om te beslissen om al dan niet een Boek-Telar (lanceerinrichting, red.) in te zetten”. Girkin, zo zei de rechtbank met een verwijzing naar jurisprudentie van de Hoge Raad, „aanvaardde” dus de inzet van het Boek-luchtafweersysteem en had daar ook ‘zeggenschap’ over, zodat hij kan worden gekwalificeerd als „functioneel” medepleger: iemand die anderen in staat stelt een misdrijf te plegen.

Voor Oleg Poelatov wordt de lat van functioneel medeplegen niet gehaald. De voormalige Russische beroepsofficier had een grote rol in de hevige gevechten die op 17 juli 2014 werden gevoerd en wist van de inzet van de Boek, maar had daar geen beschikkingsmacht over. Het was Leonid Chartsjenko die op bevel van Doebinski het wapensysteem liet opstellen. Poelatov had daar geen enkele invloed op: op het moment dat de raket werd afgevuurd was hij zelfs niet in de buurt. De rechtbank sprak Poelatov daarom vrij.

Igor Girkin: Minister van Defensie van de ‘Volksrepubliek Donetsk’. Kreeg levenslang. Foto: ANP Handouts Leonid Chartsjenko: De enige Oekraïense verdachte, in 2014 commandant van een separatisteneenheid en volgens de rechtbank te bestempelen als „middenkader”. Kreeg levenslang. Foto: ANP Handouts Sergej Doebinski. Voormalig medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Was in 2014 hoofd van de verkennignseenheid van de separatisen en daarmee een van de hoogste commandanten na Girkin. Kreeg levenslang. Foto: ANP Handouts Oleg Poelatov: Voormalig officier van de GROe, plaatsvervangend hoofd van de verkenningseenheid die onder leiding stond van Doebinski. Liet zich als enige vertegenwoordigen door advocaten. Werd vrijgesproken. Foto: ANP Handouts

OM: ‘Dezelfde lijn’

De drie andere verdachten werden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de rechter zijn de bewezen verklaarde feiten zo ernstig dat „alleen de zwaarst mogelijke gevangenisstraf een passende bestraffing vormt.”

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer, verantwoordelijk voor het MH17-onderzoek, reageerde na afloop luchtig op de vrijspraak voor Poelatov. „De rechtbank kijkt anders naar het functioneel daderschap dan wij. Maar als het gaat om het bewijs over wat er is gebeurd, en de rol van de verdachten zitten we op dezelfde lijn.”

Bij afwezigheid van de verdachten draaide het MH17-proces, dat na jaren van onderzoek in maart 2020 begon, niet alleen om vergelding (behalve levenslang legde de rechtbank ook 16 miljoen euro aan schadevergoeding voor de nabestaanden op), maar vooral ook om waarheidsvinding. En de rechtbank liet donderdag geen enkele twijfel bestaan: er is een „overvloed aan bewijsmiddelen” die aantoont dat MH17 is neergeschoten met een Russisch Boek-luchtafweersysteem vanaf een landbouwveld bij het gehucht Pervomajski.

Rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis besteedde veel aandacht aan het bewijs: van foto’s van het rookspoor dat de raket achterliet tot anonieme getuige M58 die bij de lancering aanwezig was, van het vlinderdasvormige fragmentatiedeeltje dat is aangetroffen in het lichaam van een van de bemanningsleden van de Boeing 777 tot afgeluisterde gesprekken van de verdachten.

De uitspraak van de Haagse rechtbank was zoals verwacht, voor Rusland betekent het juridisch niets Vladimir Dzjabarov Russische senator van de partij Verenigd Rusland

De rechtbank liet zich bovendien in niet mis te verstane bewoordingen uit over de rol van Rusland bij het conflict in Oekraïne. Het Kremlin heeft steeds bij hoog en laag ontkend militair betrokken te zijn. De rechtbank stelde echter op grond van het dossier vast dat Moskou volledige controle had over de pro-Russische separatisten in de Donbas.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in een reactie donderdag van een „politiek gemotiveerde uitkomst”.

Aan Nederlandse zijde overheerste gematigde vreugde. Premier Mark Rutte benadrukte dat het vonnis in eerste aanleg, „hoe belangrijk ook”, niet het einde betekent van de MH17-zaak. Alle procespartijen kunnen in hoger beroep gaan.

Voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg loopt nog een procedure van de nabestaanden tegen de Russische overheid. Het Joint Investigation Team (JIT) onder leiding van Nederland is nog altijd op zoek naar andere verdachten, zoals de bemanning van de Boek en de hogere bevellijn in Rusland. Volgens een woordvoerder van het OM zal komend voorjaar bekend worden gemaakt wat dat heeft opgeleverd.