Na jarenlang in het buitenland te hebben gewoond, fietste ik onlangs met het mooie weer over de heide. In de verte zag ik naast het fietspad twee jonge vrouwen lopen. Toen ik hen passeerde riepen zij: „Willem, Willem!” Hé, dacht ik in een flits, wat leuk dat moeten vriendinnen van mijn dochter zijn. Dat zij mij nog herkennen! Ik stopte en keek om en op hetzelfde moment kwam er een labrador aanrennen met de naam Willem. Een illusie rijker fietste ik weer door.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl