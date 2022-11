Oplopende rentes en vertraging: het feestje rond vastgoed begint stil te vallen

De afgelopen acht jaar was commercieel vastgoed wat beleggers een ‘veilige haven’ noemen. Door de lage rente was er geld genoeg om nieuwe projecten te ontwikkelen of grote transacties te doen, en zelfs na de coronacrisis bleek de vraag naar kantoorruimte, winkelpanden en logistieke centra stand te hebben gehouden. Het risico was laag en de huurinkomsten hoog en zeker: in de vastgoedsector was het alle dagen feest.

Inmiddels zijn er tekenen dat het feestje stil begint te vallen. Bij verschillende delen van de commerciële vastgoedmarkt is sprake van stagnatie. Grote deals lopen vertraging op omdat kopende en verkopende partijen het niet meer eens worden over de prijs. Ook lijkt het einde van de gekte op de woningmarkt in zicht. Na jaren van stijging daalden de huizenprijzen de afgelopen maanden plotseling met 5,8 procent, en hoewel een huis met gemiddeld 27 dagen nog altijd snel verkocht is, staan woningen steeds langer te koop. Per type vastgoed verschillen de onderliggende oorzaken, maar er is evengoed een grote overkoepelende boosdoener: de stijgende rente.

Door de lage rentestand was het de afgelopen jaren erg goedkoop om veel geld te lenen. En met veel geld in omloop op zoek naar rendement, stegen de prijzen van commercieel vastgoed sterk. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn die tijden voorbij. Om grip te krijgen op de snel oplopende inflatie voerde de Europese Centrale Bank in drie stappen renteverhogingen door. Daardoor is het een stuk duurder geworden om de grote sommen geld te lenen die nodig zijn voor vastgoedtransacties. Paul Bisschop, sectoreconoom vastgoed bij ABN Amro, ziet de vastgoedmarkt daardoor vastlopen. „Beleggers willen niet langer de hoofdprijs betalen, omdat financiering voor hen ineens een stuk duurder is geworden. We zien tegelijk dat verkopende partijen hun prijzen nog niet verlagen.”

Mismatch koper-verkoper

Een ‘mismatch’ tussen vastgoedinvesteerders en verkopende partijen dus, met minder vastgoedtransacties als gevolg: kopers wachten af waar het naartoe gaat met de rente. Het verschijnsel is goed zichtbaar bij vastgoeddeals in het hoogste prijssegment. Onderhandelingen over transacties vanaf 20 miljoen euro – doorgaans grote kantoorpanden – duren dit najaar een stuk langer dan voorgaande jaren, zien ze bij vastgoedadviseur CBRE. Waar er vorig jaar rond deze periode gemiddeld nog 5,5 van dit soort deals per week werden gesloten, zijn dat er nu nog slechts 2,5. Het vierde kwartaal is voor makelaars en vastgoedadviseurs doorgaans de drukste periode van het jaar, omdat veel beleggers hun transacties nog voor de jaarwisseling willen afronden.

Dat deze grote transacties maar moeizaam op gang komen, komt volgens Frank Verwoerd van CBRE doordat er meer behoefte is aan duiding van de economische omstandigheden. Bij de researchafdeling van het advieskantoor is het sinds de rentestijgingen dan ook topdrukte. „We proberen onze klanten uit te leggen wat er op de financieringsmarkt en de beleggingsmarkt gebeurt.” Het bijeenbrengen van vraag en aanbod gaat niet zo vanzelf als voorheen, en er is meer tijd nodig voor gesprekken met zowel kopende als verkopende partijen. „Het is een stuk intensiever, en daardoor duurt het langer voor een transactie rond is.”

Overigens komen de renteverhogingen bij vastgoedbeleggers ook weer niet als een totale verrassing, zo zegt Verwoerd. „Het is met name de onzekerheid, en die zit in de financieringsrente die de afgelopen maanden historische schommelingen maakt. De transacties zijn dus niet gestopt, er is gewoon meer overleg nodig.” Verwoerd wil niet spreken van uitstel of afstel – mogelijk komen deze grote transacties dit jaar nog rond.

De staat van de economie

Een andere belangrijke factor die van invloed is op vastgoedprijzen is de staat van de economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze week bekend dat de Nederlandse economie onverwacht met 0,2 procent is gekrompen. Met de onrust op de financiële markten en onzekerheid rond het verloop van de oorlog in Oekraïne wordt steeds meer rekening gehouden met een naderende recessie.

Naast de rente werkt ook economische krimp door in vastgoedprijzen. Zo neemt de vraag naar kantoorruimte af als bedrijven minder personeel in dienst hebben. Als er in winkels minder wordt verkocht en winkeliers failliet gaan, zullen de prijzen van winkelpanden dalen, en als consumenten minder spullen online bestellen, is er minder vraag naar distributiecentra.

Voor de ‘mismatch’ tussen koper en verkoper van commercieel vastgoed betekenen de economische voorspellingen dat er ergens water bij de wijn zal moeten. Met de huidige rentestanden en een mogelijke recessie op komst, lijkt het volgens Bisschop op termijn onvermijdelijk dat de verkopers het onderspit gaan delven. „Zelfs als het einde van de huidige inflatie in zicht is, verwacht ik niet dat de rente ineens weer naar het niveau gaat van de afgelopen jaren. Het rekensommetje is dan vrij eenvoudig: de markt komt pas weer op gang als de prijzen gaan dalen.”

Nieuwbouw Vooral hoogbouw geraakt

Voor projectontwikkelaars zijn het al langer zware tijden. De rentesprongen van de afgelopen maanden maken het moeilijk om nieuwe bouwprojecten gefinancierd te krijgen en sturen lopende onderhandelingen in de war – op het moment dat projecten in de bouwfase komen, kloppen de getallen op de financieringsaanvraag al niet meer. Al langer hebben projectontwikkelaars en bouwbedrijven last van de scherp gestegen bouwkosten, die door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne tot recordhoogtes klommen. Met name hoogbouw wordt getroffen; plannen voor torens in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven werden tot nader order uitgesteld. Tot slot is er nog altijd geen oplossing voor het stikstofprobleem, waardoor veel ontwikkelingsplannen vertraging oplopen door lange vergunningsprocedures. Hetaantal verleende vergunningen loopt dan ook achter bij de kabinetsambitie om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Het CBS berichtte deze week dat het aantal verleende vergunningen in de eerste drie kwartalen van dit jaar ten opzichte van 2021 met 12 procent is gedaald – terwijl minister De Jonge het bouwtempo juist wil opvoeren.

Retail Grote rol inflatie

Bij winkelvastgoed wordt door analisten onderscheid gemaakt tussen food en non-food, ofwel de verkoop van voedingsmiddelen en verkoop van andere spullen – van huishoudelijke producten tot kleding. Tijdens de lockdownperiodes deden met name supermarkten en voedselspeciaalzaken heel goede zaken. Voor non-foodzaken, die met lockdowns te maken kregen, waren er harde klappen. Zulk winkelvastgoed werd minder waard, en werd dikwijls getransformeerd tot vastgoed waar wél veel vraag naar was – zoals woningen of appartementen. Na de lockdownperiodes won dit winkelvastgoed juist weer aan populariteit, mede doordat de winkelstraten weer volliepen. Voor retailvastgoed speelt de inflatie ook een grote rol. Verhuurders hebben in contracten doorgaans opgenomen de huren van winkeliers te verhogen aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi) – die weergeeft wat consumenten aan levensonderhoud kwijt zijn. De index stond jarenlang op een laag niveau, maar schoot sinds de oorlog in Oekraïne in de dubbele cijfers. Dit voorjaar kwamen winkeliers hiertegen in opstand, toen bij sommigen de huur ineens met 10 procent steeg. „Vastgoedeigenaren geven vooralsnog aan dat ze huurders aan de overeenkomsten zullen houden, maar open blijven voor gesprek”, aldus Paul Bisschop van ABN Amro. „Dat kan ook niet anders, want als winkeliers hun huur niet kunnen betalen gaan ze over de kop. En op leegstand in winkelcentra zit helemaal niemand te wachten.”

Kantoren Bureaus leeg door thuiswerken

Naast de rente en de economische stand van zaken speelt voor eigenaren van kantoorvastgoed de vraag: wie werkt er vaak thuis? Nu thuiswerken de afgelopen jaren voor veel werknemers gemeengoed is geworden, merken grote bedrijven dat de bureaus vaker leeg blijven. „Wij zien dat zulke bedrijven overgaan tot het afstoten van kantoorruimte, omdat de aanwezigheidscijfers tegenvallen. Soms zijn het enkele verdiepingen, soms een hele locatie”, aldus Madeline Buijs van vastgoedadviseur Colliers. Een bekend voorbeeld is taxidienst Uber, dat 10.000 vierkante meter van zijn pas gehuurde hoofdkantoor in Amsterdam-Zuid opgeeft. Afhankelijk van de locatie verschilt het hoe lastig het is om een nieuwe huurder te vinden. Naar verduurzaamde kantoorruimte op A-locaties is er volgens Buijs nog altijd veel vraag. Verouderde panden in kleinere gemeenten hebben het lastiger. „Daar zie je al wel langer dat er sprake is van stagnatie, en dan werken economische vooruitzichten en de rente niet mee.” Toch is het volgens Buijs nog niet zo dat de kantorenmarkt stilligt. „De leegstandsgraad is nog altijd laag.”

Distributievastgoed Verdozingsdiscussie

Logistieke bedrijfsruimten, zoals distributiehallen en magazijnen, groeiden tijdens de coronacrisis uit tot het meest gewilde vastgoed onder investeerders. In 2021 werd er 5,3 miljard euro in belegd – een stuk meer dan in woningen of kantoren. Doordat online bestellen een grote vlucht nam tijdens verplichte winkelsluitingen, ontstond er veel vraag naar op- en overslagplekken door het hele land. In de periode na de lockdowns bleek het daarbij voor bedrijven van groot belang om meer voorraden aan te houden, omdat de toeleveringsketens vanuit China haperden. Dit alles zorgde voor een versnelling van de nieuwbouw van logistieke hallen, die met name langs snelwegen in het zuiden van het land en rond Schiphol verrezen. Ook in de eerste drie kwartalen van dit jaar investeerden beleggers het meeste in distributievastgoed – in de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller al op 4 miljard euro. Toch is het niet waarschijnlijk dat het aanbod van nieuwe bedrijfsruimte over een jaar nog net zo groot is. In antwoord op de kritiek over de ‘verdozing’ van Nederland werkt minister De Jonge aan verdere regulering van distributiecentra. Daarbij wordt het door de stikstofproblematiek steeds moeilijker om nieuwe distributiecentra te bouwen. Er zal dus meer geïnvesteerd worden in al bestaande bedrijventerreinen, verwacht Frank Verwoerd van CBRE. „Dat voorzien we voor volgend jaar al, maar zeker voor 2024. Onze verwachting is dat kantoren en woningen – historisch de meest gewilde vastgoedbeleggingen – volgend jaar weer het populairst zullen zijn.”