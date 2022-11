Op zaterdag 5 november was het dertig jaar geleden dat Nederland het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ondertekende. Het handvest is het fundament onder het gebruik van het Fries in bijvoorbeeld onderwijs, rechtbank en openbare ruimte. DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal, organiseerde in Leeuwarden op die dag een bijeenkomst ‘30 jaar Europees Handvest: drijfzand of dansvloer’. Op zwakke momenten vraag ik me af of dat handvest wel iets betekent voor de Friese taal. Ik heb dezelfde vraag bij DINGtiid.

Pier Bergsma was voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging.

Een voorbeeld. In januari van dit jaar kwam DINGtiid met een ‘Input voor het profiel van een nieuwe hoogleraar Fries (RUG)’. „Het moet gaan om zichtbare en krachtig universitaire Frisistyk als een cruciaal onderdeel van de levensvatbaarheid van de Friese taal.” Daar kwam niets van terecht.

DINGtiid is niet de enige organisatie die mooie dingen schrijft. Zo hebben we de BFTK, de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur tussen de overheid en de provincie. Wat betreft de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen staat daar dat er een leerstoel en een track Friese taal- en letterkunde is binnen de opleiding Minderheden & Meertaligheid. Zowel Rijk als provincie zullen zich daarvoor inspannen. Maar nu toch geen nieuwe hoogleraar. Hoe kan dat?

Follow the money

We hebben bijna 6.000 hoogleraren in Nederland, maar na het emeritaat van hoogleraar Goffe Jensma is er geen hoogleraar Friese taal en letterkunde meer. Er werken 400 hoogleraren aan de RUG, maar met de benoeming van Anne Merkuur is de studie van onze tweede landstaal teruggebracht tot twee dagen per week. Niet met een hoogleraar, maar met een deeltijd universitair docent, terwijl de RUG een omzet heeft van bijna een miljard per jaar. Hoe is dat mogelijk?

Follow the money. Naast de rijksbijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, begroot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks 110.000 euro voor de duur van de bestuursafspraak. Daarnaast heeft de provincie Fryslân een budget van 110.000 euro per jaar beschikbaar voor de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de RUG. Ik vraag me af waar al dat geld blijft. Het wordt in ieder geval niet uitgegeven aan de relatief goedkope Merkuur. De Rijksuniversiteit doet het voorkomen alsof ze een bijdrage willen leveren aan het Fries en alsof zij de ‘good guys’ zijn. De RUG doet alsof er geen geschikte kandidaten waren voor de functie van hoogleraar. Dat word betwist door experts in het veld.

In Groningen zijn Fins, Hongaars en andere talen al afgeschaft. Te weinig studenten. Kost te veel. En nu, tien jaar later, volgt ook het Fries. Maar voor die andere talen kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Helsinki of Boedapest.

Economische waarde

Tot 2012 had het Fries in Groningen ongeveer vier voltijdsbanen. Er is nog maar één deeltijdbaan over en de rest van het geld gaat nu waarschijnlijk naar Minorities & Multilingualism, dat zich steeds meer ontwikkelt als een van de duizenden studies over diversiteit in de wereld: in het Engels natuurlijk!

Er wordt gezegd dat het Fries een kleine taal is. Dat is het IJslands ook. Die taal wordt ook door zo’n 300.000 mensen gesproken. In dat land is de universitaire structuur voor de taal aanmerkelijk beter dan bij ons. Er wordt gezegd dat er te weinig Friese studenten zijn. Dat is geen wonder met een provinciebestuur dat geen eisen stelt aan de taalvaardigheid Fries van zijn medewerkers. Je kunt in deze provincie elke baan krijgen in zorg, onderwijs, rechtspraak en openbaar bestuur zonder een woord Fries te spreken. De economische waarde van het Fries is nihil. Het is niet voor niets dat de elfde faculteit van de RUG in Leeuwarden volledig Engelstalig is vanwege de inkomsten van al die buitenlandse studenten.

We hebben er in Friesland begrip voor dat politiek Den Haag de wolf beschermt en het klimaat gaat redden, maar de bestuursafspraak Friese taal blijkt op drijfzand te berusten.