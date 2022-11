Halsema: Top400 is ‘sterk instrument’ in bestrijding jeugdcriminaliteit

De Amsterdamse aanpak om jeugdcriminaliteit te voorkomen, de zogenoemde Top400, is wel degelijk proportioneel en werkt niet stigmatiserend. Wel zouden ouders van jongeren in het programma „beter betrokken” kunnen worden bij de aanpak. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdag aan de gemeenteraad naar aanleiding van kritiek op de aanpak.

De Top400 bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor jongeren die volgens de gemeente en de politie een grote kans maken in de criminaliteit te belanden. Ze worden twee jaar lang intensief begeleid door een ‘regisseur’ van de gemeente.

Onderzoeker Fieke Jansen van het Data Justice Lab van Cardiff University stelde eind vorige week in een rapport dat de Amsterdamse aanpak stigmatiserend werkt en „ingaat tegen de principes van proportionaliteit”. Jansen bestudeerde meer dan 500 pagina’s aan interne documenten van de gemeente Amsterdam over het programma. Die stukken waren opgevraagd door de makers van een onlangs verschenen documentaire waarin moeders van jongeren uit de Top400 aan het woord komen.

‘Stevig in beeld’

Volgens Halsema stellen de critici „onterecht” dat jongeren op basis van relatief lichte vergrijpen in de Top400 kunnen belanden. „Het overgrote deel van de Top400-jongeren is stevig in beeld bij de politie en andere organisaties.” De burgemeester bevestigt dat een eerste lichting Top400-jongeren in 2016 mede geselecteerd werd op basis van een algoritme, maar omdat de weging van in dit programma „moeilijk navolgbaar voor betrokkenen” was, is de gemeente er nadien mee gestopt.

De combinatie van zorg en repressie, volgens onderzoeker Jansen „problematisch”, is volgens Halsema „juist in het belang van de jongeren.” De Top400, schrijft Halsema, „kan het verschil maken tussen een uitzichtloze toekomst in de criminaliteit en een positieve toekomst”. Wel acht ze het „goed voorstelbaar” dat jongeren en hun ouders zich door de autoriteiten niet gehoord voelden over de grote impact van het programma op hun levens.