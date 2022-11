‘Graandeal tussen Oekraïne en Rusland met 120 dagen verlengd’

De overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland over de export van graan over de Zwarte Zee wordt met 120 dagen verlengd. Dat hebben de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn minister van Infrastructuur donderdag bekendgemaakt. Ook Turkije en de Verenigde Naties bevestigden donderdag de verlenging van de zogenoemde graandeal. Moskou heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt.

„Deze beslissing is net genomen in Istanbul. De Verenigde Naties en Turkije blijven garant staan voor het initiatief”, zei de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov. Ook de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, reageerde donderdagochtend verheugd. Hij zei dat de VN men man en macht zullen meewerken aan het vergemakkelijken van de voedsel- en kunstmestexport uit Rusland – een voor Moskou cruciaal onderdeel van de deal.

In de eerste maanden van de oorlog blokkeerde Rusland de Oekraïense havens. Om te voorkomen dat de export van graan en andere goederen stil zou komen te liggen en vooral arme landen met ernstige tekorten bleven kampen, sloten Rusland en Oekraïne in juli de overeenkomst over de scheepvaartsroutes. Eerder vertelden experts aan NRC dat de graandeal tot nu toe weinig heeft betekend voor arme landen. Eind vorige maand trok Rusland zich kortstondig terug uit het graanakkoord als reactie op een vermeende Oekraïense aanslag op de Krim.

