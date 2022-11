De zon ging pathetisch onder, roze en oranje kleurde de lucht. De rivier liet brommend schepen toe, achter mij zongen de vogels. Weldra zou de uil gaan jagen. Ik was naar natuurgebied de Esch gefietst om de brug te zien. Vaak als ik mistroostig ben fiets ik naar de Esch en dan komt alles goed. Maar dit keer niet, want ik had gehoord dat er een autobrug met grote poten door dit natuurgebied zal stampen. Pas in 2034, maar de schaduw lag al over het water.

Het wonderlijke was dat de stad zelf de brug eigenlijk niet wilde. Zowel deskundigen, bewoners als gemeentepolitiek prefereerden een metrotunnel De brug was een B-keuze, eieren voor het geld: het rijk betaalde mee aan een brug, was het verhaal, niet aan een tunnel.

Op Twitter vierde de wethouder de B-keuzebrug met een fles champagne. Eerder die dag bezocht ik de Pompenburgflat aan het Hofplein. De flat was prachtig, oogde als nieuw, met een weelderige binnentuin. Ook daar die schaduw: de stad wil de flat wissen. Als protest tegen de sloop was er een appartement gekraakt. Het balkon bood uitzicht op het hoofdbureau van de politie en op het stadhuis. Dat beurde me op: noem een andere stad waar krakers zo de macht kietelen?

Maar anarchie duurt hier nooit lang, de oude onderstroom is sterk.

Ik wierp een steentje in de rivier en vroeg me af in welke tijd we leefden dat we uitstekende huizen verspilden en dat we een auto’s lieten rijden door een natuurgebied. Het antwoord kwam van de wethouder, hij sprak op Twitter van ‘gigantische investeringen van bijna na-oorlogse proporties’.

Na-oorlogs: hij doelde op de wederopbouwtijd. Toen werd Rotterdam inderdaad omgeploegd tot een winkelstad vol ondoorwaadbare autostromen. De schade zijn we nog aan het herstellen.

Parijs is inmiddels een fietsstad, Duitsland maakte OV bijna gratis, Rotterdam krijgt een autobrug. Pardon, een brug waar de auto „te gast” is. Maar er komen tienduizenden woningen bij, „en dan moet je ook rekening houden met meer auto’s”, verdedigde minister Harbers de automobielenbrug tegen het AD, „anders loopt de boel vast”.

Een autoluwe stad is geen droom van hippies, zelfs de ontwikkelaars van al die torens zweren erbij, daarom bouwen ze hun torens vaak met minieme parkeergarages. De boel loopt juist vast door auto’s. Daarom investeren minder oubollige steden in openbaar vervoer. Maar hier moet de RET juist bezuinigen. Er vallen nu al lijnen uit.

Eerder die dag was ik op Zuid een groepje Filippijnse zeelieden tegengekomen. Ze waren te voet, wezen naar de skyline, vroegen waar en hoe duur de metro was. Ik vertelde de prijs, ze dropen af. Een extra oeververbinding is broodnodig.

Ik dacht aan de kabelbaan die ik laatst had gezien, stroomopwaarts in Koblenz aan de Rijn. Zo kon het ook.

De volgende ochtend wees iemand me op een website met een uitgewerkt plan voor een hoogwaardige Rotterdamse kabelbaan die de oevers verbindt, naadloos aansluitend op bestaand OV. Een stevig doorberekend plan, mede uit de koker van het bedrijfsleven. Bijna dezelfde capaciteit en frequentie als een metro, tegen 10 procent van de kosten met als bonus een droomreis door de skyline. Beproefd in steden van Lissabon tot Singapore. Emissiearm. Volcontinue. Fiets en scootmobiel kunnen mee. Over vier jaar gereed.

Ik schopte een paar keer tegen de website aan, kreeg er geen deuk in.

Het enige probleem van dit plan is dat het erg goed is. Nu het geld binnen is, moeten we het alsnog uitvoeren.

Arjen van Veelen is journalist en auteur van het boek Rotterdam