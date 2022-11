Drukste ochtendspits van het jaar: 972 kilometer file

De zware regen en meerdere ongelukken hebben donderdagochtend geleid tot de drukste ochtendspits van dit jaar, meldt de ANWB. Om 08.25 uur stond er in totaal 972 kilometer file. Dat is meer dan het vorige record van dit jaar, dat op dinsdag 27 september werd behaald en op 925 kilometer stond. De drukste avondspits was eerder deze maand, op 3 november, met ruim 1.220 kilometer file.

Omdat mensen voorzichtiger rijden vanwege de zware regenval, zijn de dagelijkse files langer dan normaal. Daar komt de vertraging door ongelukken bovenop. De meeste files stonden op de wegen in Noord-Brabant. Onder andere op de A2 bij Den Bosch en op de A27 bij Werkendam is de vertraging door ongelukken meer dan een uur.

Woensdagavond voorspelden de ANWB en Rijkswaterstaat al dat de combinatie van flinke regen en wind en veel verkeer op de weg - op dinsdagen en donderdagen is het altijd drukker omdat er dan meer mensen op kantoor werken - tot een zware ochtendspits zou leiden. Rijkswaterstaat adviseerde mensen daarom om waar mogelijk thuis te werken en anders de spitstijden te mijden. Ook donderdagavond verwacht de ANWB veel verkeer.

Geen alternatief

Wie de trein neemt om de drukte op de weg te vermijden, is niet noodzakelijkerwijs sneller af. De NS kampt met personeelstekorten. Daardoor komen uitgevallen of vertraagde treinen steeds vaker voor. Om deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen, is de dienstregeling 7 november aangepast . Vanaf december schaalt de NS verder af en zullen er zo’n 13 tot 15 procent minder treinen rijden dan in 2019.

Bovendien is de reiziger in het openbaar vervoer gemiddeld stukken langer onderweg dan wie achter het stuur kruipt. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde vorige maand dat beleidsmakers te veel nadruk leggen op het fileprobleem, terwijl er juist meer aandacht moet uitgaan naar mensen die fietsen of het openbaar vervoer gebruiken. Daardoor ontstaan grote verschillen in reistijd naar werk: Nederlanders met een auto kunnen zeven keer zoveel werkplekken binnen een half uur bereiken als mensen die afhankelijk zijn van trein of bus.

Overigens komt de drukste ochtendspits van 2022 nog lang niet in de buurt van het absolute record. Op 22 januari 2019 stond er maar liefst 2.287 kilometer file. Die werd voornamelijk veroorzaakt door sneeuw in het oosten van het land. Op verschillende plekken was de vertraging langer dan twee uur.

Lees ook: De problemen op het spoor zijn nog lang niet voorbij