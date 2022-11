De Speld is in zijn WK-gids net iets te vaak die foute oom

Oekraïne wordt wereldkampioen en Nederland speelt de troostfinale tegen Duitsland (en wint die met 5-4). Meestal zijn spoilers niet leuk, maar in De Speld Sport, Winnende WK-Gids („nu met 30% extra Ronald de Boer”), is het toch wel handig dat ze alvast verklappen wie er wint, althans voor diegenen die toch al besloten hebben het hele WK uit protest te negeren.

Auteur: De Speld De Speld Sport winnende WK-gids. Spectrum, 128 blz. € 15,00

Ook de redactie van de De Speld Sport winnende WK-gids, een uitgave van het satirische online magazine De Speld, worstelde duidelijk met de vraag hoe om te gaan met dit WK. Wat valt er immers nog te persifleren na Ronald de Boer die bij Jinek over de 6.500 doden bij de bouw van de stadions opmerkte: „Ze hebben alle mensen in die tien jaar op één hoop gegooid. Dan doe je de mensen tekort.”

De Speld komt er dan ook niet helemaal uit. De WK-Gids bevat onder meer een hausse aan grappen die vaak net niet oké zijn. Denk aan het niveau: Sinterklaasjournaal en de zinkende stoomboot. Een mooie metafoor voor een wereld in recessie, maar het vervolg (Sint komt per privéjet en de nieuwe boot wordt Piet Hein gedoopt) stinkt naar de foute oom op verjaardagsfeestje die je indringend aankijkt wanneer je niet lacht om zijn verkeerde grap.

Zo wordt er veel gelachen over de doden, „bij het maken van dit nummer vielen er slechts drie”. Of is er een ‘reportage’ over „meesterscout Piet de Visser” die gelukkig wordt van de Bengalese dwangarbeider Aashutosh Chakravarty, die meer kon hebben dan zijn collega’s. De anderen „maakten ook lange dagen, maar je zag ze toch bezwijken onder de hitte. Dan zie je meteen dat die jongens tekort gaan komen voor het internationale bouwen”. Vast scherp bedoeld, maar net mis. Wat Jumbo kan met zijn - schielijk teruggetrokken - reclame vol bouwvakkers in polonaise, kan De Speld ook: er zijn ‘reclames’ (met gok-spellen en flitsbezorgers in de woestijn – „de klant is emir”).

In de gids wordt elk deelnemend land apart geïntroduceerd. Je leest waarom Zuid-Korea niet ver komt (ze hebben het eliminatie-idee uit Squid Game toegepast bij de selectie) en dat Oekraïne het WK wint omdat ze „defensief zeer sterk zijn, mede dankzij de miljardensteun van de VS”.

Praktisch: let op „naar wie je roept dat daar een piemel in moet”

Nederland had vooraf al bepaald dat Thorbecke, Sander Schimmelpenninck en Truus van Gaal niet opgesteld zouden worden. Vooral dat laatste is opvallend, nu we dankzij het blad Nouveau weten dat Truus en Louis graag lepeltje-lepeltje liggen en Truus oranje onderbroeken kocht voor haar Louis. Een echte teamspeler dus, wat je van doelman Jasper Cillessen niet kan zeggen (die nog wel staat opgesteld in deze gids).

Er staan ook nog wat gouden tips in: wat mee te nemen naar de camping en de mogelijkheid van woestijnbiken. Praktisch is de waarschuwing dat ze in Qatar niet bepaald gecharmeerd zijn van homoseksuelen; let dus goed op „naar wie je roept dat daar een piemel in moet”. Kortom, De Speld wil ons ongemakkelijk laten lachen om zaken die niet grappig zijn – en slaagt daar soms in. Een ideale voorbereiding voor het WK.

