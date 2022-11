De bisschop van Roermond moet goedkoper gaan wonen

De bisschop van Roermond verlaat na meer dan 160 jaar het bisschopshuis in de stad. De kerkelijke ambtsdrager gaat wonen in een deel van een kartuizerklooster in Roermond, waar nu al kantoren van het bisdom zijn gevestigd. Volgens een woordvoerder van het bisdom is dat efficiënter en goedkoper. „Het bisschopshuis is groot, en na kantooruren woont de bisschop er helemaal alleen.”

Het besluit maakt deel uit van een grootscheepse reorganisatie van het bisdom Roermond. Die heeft onder meer te maken met het teruglopen van het aantal kerkgangers en de inkomsten.

De woordvoerder denkt dat de verhuizing binnen twee à drie jaar plaats kan vinden: „Afhankelijk van de snelheid van het maken van de tekening, het verlenen van de benodigde vergunningen en de realisatie van de verbouwing.”

Het klooster dateert uit de Middeleeuwen. Het bisdom noemt de bereikbaarheid, parkeerplekken en ontvangstmogelijkheden ter plekke als pluspunten.

Tiende bisschop

Het bisdom Roermond wil het te verlaten bisschopshuis zelf een nieuwe bestemming geven. De woordvoerder: „Dat kan een aan het geloof gerelateerde bestemming zijn, zoals de huisvesting van een religieuze gemeenschap, of een commerciële exploitatie met bijvoorbeeld appartementen.”

De huidige bisschop van Roermond, Harrie Smeets, is de tiende op rij die in het nu te verlaten bisschopshuis woont. De eerste was Joannes Paredis, die een aantal jaar zocht naar een geschikt onderkomen en in 1860 een stadsboerderij vond die kon worden omgebouwd.

In de stad staat ook nog een voormalig bisschoppelijk paleis, daterend uit het midden van de zeventiende eeuw. Dat kreeg na de confiscatie door de Fransen in 1795 andere bestemmingen, deed jaren dienst als rechtbank en maakt nu met een voormalige gevangenis deel uit van een hotel.

