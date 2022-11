Britse regering verhoogt belastingen om begrotingsgat te dichten

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt heeft donderdag een pakket van belastingverhogingen en besparingen aangekondigd ter waarde van 55 miljard pond (zo’n 63 miljard euro) om het vertrouwen van beleggers in de Britse staatsfinanciën te herstellen. De nadruk ligt op belastingverhogingen. Publieke voorzieningen, waaronder het zorgstelsel en het onderwijs, worden ontzien.

Op de financiële markten ontstond eind september onrust naar aanleiding van de presentatie door het vorige Britse kabinet van 45 miljard pond aan ongedekte belastingverlagingen. De waarde van het Britse pond kelderde, de rente op Britse staatsleningen schoot omhoog. Uiteindelijk leidde dit op 20 oktober tot de val van oud-premier Liz Truss, die werd opgevolgd door haar Conservatieve partijgenoot Rishi Sunak.

Begrotingsgat

‘Plan voor stabiliteit, groei en publieke diensten’, zo heet het budgettaire pakket dat Hunt aan het Lagerhuis presenteerde. Het moet het begrotingsgat dat is ontstaan – deels door de hogere rentes vanwege de marktonrust en deels door de economische tegenspoed – wegnemen.

De al bestaande speciale heffing op fossiele-energiebedrijven (‘windfall tax’), die nu extra winst maken door de energiecrisis, wordt verhoogd van 25 naar 35 procent van de winst. Bedrijven die elektriciteit opwekken krijgen met een tarief van 45 procent te maken. Dit levert volgend jaar naar Hunts schatting 14 miljard pond op.

Bij de inkomstenbelasting gaat het toptarief van 45 procent gelden voor inkomens vanaf 125 duizend pond per jaar. Nu ligt deze drempel nog op 150 duizend pond. Drempels bij dividend-en vermogensbelasting worden eveneens verlaagd. Voor bezitters van elektrische auto’s vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.

Bezuinigingen vooral later

Opvallend is dat bezuinigingen op de lopende uitgaven, waarover wekenlang werd gespeculeerd, uitblijven. Enkele uitgaven worden juist verhoogd. Het nationale zorgstelsel NHS krijgt de komende jaar extra financiering ter waarde van ruim 3 miljard pond. Het onderwijs krijgt er ruim 2 miljard pond bij. Pensioenen en sociale uitkeringen groeien mee met de inflatie. Die bedroeg in oktober in het VK ruim 11 procent op jaarbasis en zal volgend jaar nog steeds 7 procent bedragen, zo verwacht de onafhankelijke begrotingswaakbond OBR. Miljardeninvesteringen in een nieuwe kerncentrale en in een nieuwe hogesnelheidslijn blijven overeind.

Directeur van denktank Resolution Foundation Torsten Bell schreef op Twitter dat deze begroting ook van Labour, de centrumlinkse oppositiepartij, had kunnen komen. Hunt heeft ook nog eens mensen uit de regering van oud-Labour-premier Tony Blair gevraagd om publieke diensten door te lichten op efficiëntie.

De Britse overheidsuitgaven worden vooral op de langere termijn ingeperkt. Investeringen worden de komende jaren bevroren en groeien niet mee met de inflatie. Een eerdere belofte door het kabinet-Truss om de defensieuitgaven op te voeren van 2 naar 3 procent van het bbp werd door Hunt niet herhaald – iets wat in andere NAVO-hoofdsteden zal opvallen.

Brexit treft economie

De minister van Financiën verwees naar sombere OBR-prognoses over de Britse economie. De budgetwaakhond verwacht dat deze volgend jaar krimpt met 1,4 procent op jaarbasis. De Britse economie zal pas in 2024 weer op het niveau van vóór de pandemie komen. In veel Europese landen is dit niveau (al enige tijd) bereikt. In het VK groeit de laatste weken de discussie over de negatieve effecten van de Brexit op de slechte economische situatie in het land. De door de Brexit ontstane handelsbelemmeringen met de EU zorgen voor frictie. Bestuursleden van de Bank of England, de Britse centrale bank, zeiden deze week dat de EU-uittreding de handel en de productiviteit heeft getroffen en dat de Brexit de inflatie heeft aangejaagd.