Andermans leed ter lering en vermaak

Omineuze titel wel, Nederland onder water van Avrotros. Werd dit een toekomstvisioen van hoe we er straks bij zitten als de zee ons verzwelgt? Geenszins. Het was een „duik in onze ongekende natuur”. Een natuurdocumentaire over wat er zich onder de huidige zeespiegel en zoete wateren van Nederland afspeelt. Geregisseerd door Arthur de Bruin en gloedvol ingesproken door acteur Gijs Scholten van Aschat. Met zijn stem wordt de twee jaar durende tocht van één doorzichtige jonge paling dwars door de pikdonkere oceaan op weg naar de Nederlandse kust... nou ja, levendig.

Er zijn mensen die op hun tv-scherm een knapperend haardvuur afspelen, of een aquarium. Slower dan slow-tv, vast heel rustgevend, maar veel wijzer word je er niet van. Nederland onder water is een luister- en plaatjesboek ineen. Zo zeldzaam dichtbij als je bij de eendagsvlieglarven komt, de kriebelmug, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Je krijgt uitgelegd hoe een rivierprikken-file ontstaat, en je ziet hoe deze „zeldzame en oeroude” vissen zich vastdraaien in een glibberige draaikolk onder het wateroppervlak. De aalscholvers kennen die onfortuinlijke zwemroute en wachten likkebaardend de kettingbotsing af.

Calamiteiten

Van de onderwaterwereld naar de onderwereld boven water waar 112 Vandaag ons elke werkdag bericht over calamiteiten en noodsituaties die zich de afgelopen 24 uur hebben voorgedaan. En o, wat heb ik daar een boel vragen bij. Wat bepaalt de keuze van de redactie? De ernst van het ongeval, de buitenissigheid, de ergheid uitgedrukt in gewonden dan wel doden? Of hangt het er maar net vanaf of er beelden beschikbaar zijn? En, hoe komen ze aan die beelden? Van omstanders? Ramp-verslaggevers?

De afgelopen week zag ik voorbijkomen: een auto die terecht kwam in een achtertuin. Een tandarts die door een patiënt was gestoken met een mes. Een Marktplaats-verkoop die uit de hand liep met een messteek in de nek, een plofkraak bij een supermarkt. En natuurlijk diverse al dan niet dodelijke verkeersincidenten. Soms is er een verslaggever achteraf ter plaatse om te constateren dat het tuinhek inderdaad halverwege de auto zit en de deur van de supermarkt aan diggelen ligt. Van de steekwond in de nek waren nog wat bloeddruppels te bespeuren op de tuintegels van het huis waar de gewonde had aangebeld voor hulp.

Buurtbewoners zijn altijd bereid tot commentaar. Zij zeggen in alle gevallen: dat ze heel erg zijn geschrokken, dat de knal/explosie oorverdovend was en vaak volgt er nog een zinnetje cultuurpessimisme over de veranderde tijden waarin we leven en nee, ze hebben geen idee wat er precies gebeurd is en waarom.

In de studio is daartoe een 112-deskundige aanwezig die het persbericht van de politie navertelt. Als je geluk hebt is Ellie Lust de duider van dienst. De voormalige politiewoordvoerder heeft haar uniform uitgedaan, maar het jargon gehouden. Bij haar gaat het nooit over auto’s maar over voertuigen, de hulpdiensten zijn altijd ter plaatse en verdachten worden overgebracht naar cellencomplexen en met onverholen leedvermaak kan ze mededelen dat de politiehond „een handje heeft moeten helpen” bij de vangst van de verdachte.

Omstanders

Alles goed en wel, maar welk doel dient dit? Andermans leed ter lering en vermaak? Het nadeel van calamiteiten, incidenten en noodsituaties is dat er meestal een slachtoffer is. Nou ben ik één keer in mijn leven aangereden, op m’n tiende door een politiebus. Daar weet ik weinig meer van, maar één ding wel. Dat ik, liggend op de tramrails, omstanders hoorde speculeren of ik nog leefde of niet. Waarmee ik maar wil zeggen: dit programma wordt vast niet voor de slachtoffers gemaakt. Voor wie wel? Dat zullen de omstanders dan wel zijn, veilig thuis voor de buis.