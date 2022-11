Acteur Thijs Römer vervolgd voor drie online zedendelicten

Het OM vervolgt acteur en scenarioschrijver Thijs Römer voor drie online zedendelicten. Dat bevestigt het arrondissementsparket Noord-Nederland donderdag na berichtgeving van RTL Boulevard. De slachtoffers zijn drie minderjarige meisjes die ten tijde van de delicten, gepleegd tussen 2015 en eind 2017, tussen de 14 en 16 jaar oud waren.

Het OM meldt dat uit onderzoek niet is gebleken dat Römer ook fysiek contact heeft gehad met de slachtoffers. Wat precies heeft voorgevallen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. In mei dit jaar kwam de acteur in opspraak, toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 jaar was. Zij schreef destijds onder meer „naaktfoto’s en geile berichtjes” te hebben moeten sturen en ook bij Römer thuis langs te zijn geweest. Römer ontkende destijds de beschuldigingen stellig: „Het verhaal (…) gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.”

Römer, onder meer bekend van tv-series Moordvrouw en Nieuwe Buren, maakte in september bij persbureau ANP bekend zijn agenda „voor de komende tijd” leeg te hebben geruimd. Hij stelde toen rust nodig te hebben omdat hij te veel gewerkt had. De zaak tegen Römer komt naar verwachting in 2023 voor de rechter.