Een spelfout maakt zelfs de meest geharde taalfanaticus op zijn tijd weleens. Maar dat een tikfout het tot een straatnaambordje haalt, is toch wel gênant. Het overkwam de gemeente Amsterdam meer dan eens, onder meer in de Anna Spenglerstraat.

Anna Spengler (1842-1905) was een verpleegkundige uit het Wilhelmina Gasthuis die hielp met de reorganisatie van de verpleging daar. De lange, smalle straat in Oud-West kreeg in 1985 de huidige naam, maar werd aanvankelijk per ongeluk gespeld als Anna Sprenglerstraat. In 1992 werd de fout hersteld, al is tot ver na die datum nog documentatie te vinden met de oude schrijfwijze.

Met een straat vernoemd naar katholiek vakbondsman en politicus Ferdinand Spit (1892-1958) liep het nog doller. Zijn weduwe mocht in 1962 het straatnaambord in Osdorp onthullen: maar daarin bleek de voornaam als Ferdinant te zijn gespeld. Slordigheid van de gemeente? Ja en nee. Spit bleek bij zijn geboorte als Ferdinant te zijn ingeschreven, maar zijn leven lang spelden hij en anderen zijn naam met een d. Mogelijk is bij de vernoeming naar die geboorteregistratie gekeken. Vorig jaar werden de straatnaamborden gewijzigd naar Ferdinand Spitstraat – al staat bij het informatiebordje nu wel het foutieve geboortejaar 1891.

Een minder bekend voorbeeld is Klarenburg, ook in Osdorp. Deze straat werd in juli 1958 vernoemd naar de voormalige boerderij die aan de Uitweg lag, een oude polderweg die net als de boerderij gesloopt werd voor de aanleg van Osdorp. Een dingetje: die boerderij heette Karenburg, de l is er per ongeluk ingeslopen. Zowel burgemeester als wethouders vonden de fout niet belangrijk genoeg om de naam aan te passen, waardoor de straat nog steeds zo heet.

Dat leek ook het lot te worden voor de in oktober 1957 benoemde Willem Nuijenstraat bij het Rembrandtpark. De straten hier zijn vernoemd naar schilders, onder wie de romantische kunstenaar Nuijen (1813-1839), alleen bleek die Wijnand te heten. Een wethouder die hiervan op de hoogte werd gesteld, vond een naamswijziging te veel moeite. In 2006 kreeg laatstgenoemde toch de juiste voornaam.

De tussen de Churchilllaan en Amstelkade gelegen (Oude) IJselstraat is juist wél correct: toen de straat in 1922 zo genoemd werd, schreef men IJssel nog met één s – naar de oude Latijnse naam Isala die ooit aan het water gegeven werd.