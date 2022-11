Oranje begonnen met eerste training in Qatar

Het Nederlands elftal is woensdagochtend om 10.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur in Doha) begonnen met de eerste training op een terrein bij Qatar University, de trainingsaccommodatie van Nederland tijdens het WK. Tijdens een persconferentie zei bondscoach Louis van Gaal woensdag dat de eerste paar dagen „vooral in het teken staan van acclimatiseren”. De temperatuur in Qatar, waar het bijna winter is, loopt overdag op tot ruim 32 graden. Dat is volgens Van Gaal „geen voordeel voor mensen uit een kikkerland”, maar hij maakt zich geen zorgen omdat er airco is in het stadion.

Dinsdagavond arriveerde Oranje na een vlucht van zes uur in gastland Qatar. Direct na aankomst trainden de spelers nog achter gesloten deuren. Het team verblijft in het spelershotel St. Regis, een „fantastisch hotel” volgens Van Gaal. „De faciliteiten zijn geweldig. Het trainingsveld is top, beter kan gewoon niet.” Donderdag gaat Oranje in gesprek met een groep van twintig arbeidsmigranten, die door de internationale arbeidersvakbond BWI met de KNVB in contact zijn gebracht. In het licht van de slechte levens- en werkomstandigheden in het omstreden Qatar, worden de shirts die de spelers van het Nederlands elftal tijdens het WK dragen online geveild. De opbrengst hiervan gaat naar de arbeidsmigranten.