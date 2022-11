In de week dat trumpisten in de VS op hun nummer werden gezet, ging de ondermijning van de parlementaire democratie in Nederland onverdroten door. Op zowel politiek als ambtelijk niveau. De Tweede Kamer wist zich er weer geen raad mee. Een kleine bloemlezing. Zondagmorgen twitterde een ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma (PVV), een fake bericht over zijn collega Sylvana Simons (BIJ1) als Zwarte Piet. Een nepfoto. Bosma verwijderde snel en schielijk de tweet. De ondervoorzitter schreef een dag later weer vroom aan de Tweede Kamer dat ook hij het als zijn „plicht en opdracht” ziet om „een prettig en veilig werkklimaat voor alle ambtenaren” te scheppen. Zijn hypocrisie kent geen grenzen.

Hetzelfde weekeinde fantaseerde Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) over een „revolutionaire” minderheidsbeweging die zou oprukken naar het parlement om de meerderheidsregering ten val te brengen. Een kras staaltje constitutionele meineed. Wat deed het parlement? Op wat stichtelijke repliek na deed het niets.

Tegelijkertijd werd het in eigen huis geconfronteerd met een vorm van ambtelijke muiterij. In het onderzoek naar het (wan)beheer onder voormalig voorzitter Khadija Arib blijft de bureaucratie zich ostentatief in het politieke primaat van de Tweede Kamer mengen. Zo eiste voorzitter Michel Meerts van de parlementaire Ondernemingsraad zaterdag het vertrek van preses Vera Bergkamp. „Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenaren in de hele politieke top van de Tweede Kamer”, zei hij bij Nieuwsuur, kennelijk zo gehaast dat hij in T-shirt en fleecejack voor de camera’s verscheen.

Het decorum – belangrijk, hoe ouderwets het ook klinkt – was vrijdag ook al te grabbel gegooid. Niet intern, zoals hoort in een objectieve bureaucratie, maar publiekelijk en door niemand minder dan de griffier. In een quasi-ontslagbrief opende Simone Roos de aanval op de wetgever. Het presidium zou haar onvoldoende hebben beschermd tegen „een politiek schaakspel” en daarom legde ze haar „taken neer”. „Mijn eigen integriteit is hierbij leidend en ik ben niet bereid hierin mijn morele grenzen op te rekken”, schreef de griffier. Wat deed het presidium? Het betreurde de werkstaking van het parlementaire topmanagement en ging over tot de orde van de dag.

Socioloog Max Weber, die de basis van de hedendaagse moderne good governance beschreef, is alweer een eeuw dood. Maar deze interpretatie van zijn theorie over het belang van een rationele, neutraal professionele, bureaucratie, is al te lichtzinnig.

En bloedlink. Het anti-parlementaire kamp in de Kamer – Wybren van Haga (ex-FVD) en Gidi Markuszower (PVV) voorop – rook zijn kans en poogde het mes nog verder in Weber te steken door een politiek debat te eisen over het ambtelijk apparaat. Dat mislukte, goddank.

Daarmee is het ondergraven van de parlementaire instituties nog niet gestuit. Van Meijeren is geen jokertje met „schelmenstreken”, zoals pathologisch ironicus Jort Kelder, die ongeveer alles verkleint tot ‘tje’, in talkshow Op1 vergoelijkte. Nee, de aanval is al zeven jaar gaande. Reeds in 2015 zette PVV-leider Wilders de volksvertegenwoordiging weg als „nepparlement”. Van Meijeren afficheert zich ook al langer als geweldsgeile nationaalbolsjewiek.

Telkens is er aan verontwaardiging geen gebrek. Een brede democratische coalitie om dit soort putsch-politici politiek te isoleren is echter nimmer tot stand gekomen.

Natuurlijk, de arbeidsomstandighedenwet dient ook in de Tweede Kamer geëerbiedigd te worden. Maar met zijn fixatie op een „belevings-/cultuuronderzoek” ter wille van de „toekomst” stelt het presidium de verkeerde politieke prioriteiten. Laat het eerst de sluipmoordenaars in eigen kring isoleren. Dat is beter voor de veiligheid van het parlement dan rechercheren op een oud-voorzitter die inmiddels ambteloos thuis zit.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.