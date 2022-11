Werkdruk in de zorg gestegen, vooral in de kinderopvang

De werkdruk in de zorg is het tweede kwartaal van 2022 gestegen. Gemiddeld vond de helft van alle medewerkers in de zorg de werkdruk te hoog, of zelfs veel te hoog, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Werknemers in de kinderopvang, waar het personeelstekort een toenemend probleem is, ervoeren met 61 procent de hoogste werkdruk van alle zorgbranches.

Woensdagmiddag debatteerde de Tweede Kamer over het plan om de kinderopvang zo goed als gratis te maken vanaf 2025. De overheid wil 96 procent van de opvangkosten voor werkende ouders financieren. Het omgooien van het kinderopvangstelsel zou het kabinet zeker 2 miljard euro kosten.

De komende maanden gaat het kabinet het plan uitwerken, ondanks zorgen die woensdag vanuit de Kamer klonken. Kamerleden en betrokkenen twijfelen aan de haalbaarheid van de ingangsdatum en de uitvoering van het nieuwe stelsel. Daarbovenop zou de vraag naar kinderopvang toenemen als deze bijna gratis is, en zou daardoor de werkdruk in de branche vermoedelijk nog veel verder oplopen.

Werkdruk en stress

Niet alleen in de kinderopvang ervoeren zorgmedewerkers in de eerste helft van dit jaar een bovengemiddelde werkdruk. Ook personeel in de jeugdzorg (55 procent) en huisartsen (54 procent) hadden het zwaar. De ervaren werkdruk was in die periode ook hoger dan bij de vorige metingen van het CBS. Een jaar geleden was de werkdruk in de zorg nog ruim 40 procent, ten opzichte van 50 procent in het tweede kwartaal van dit jaar.

Naast de werkdruk is ook gemeten hoe stressvol zorgwerknemers hun werk hebben ervaren. Daarin gaat het onder meer over het werktempo en de hoeveelheid werk, maar ook over de emotionele belasting van de zorgtaken. Gemiddeld 29 procent van de zorgwerknemers zei eind vorig jaar een stressvolle baan te hebben. Bij werknemers in ziekenhuizen en medisch specialistische zorg (39 procent) en bij huisartsen (38 procent) was dit bovengemiddeld.