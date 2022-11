Moet er een aparte wet komen die een partijverbod mogelijk maakt?

Het woord ‘partijverbod’ is niet langer taboe in de Haagse discussie over hoe om te gaan met anti-democratische uitspraken van Forum voor Democratie. Regeringspartij D66 opperde woensdag om het Burgerlijk Wetboek op korte termijn zo aan te passen dat politieke partijen makkelijker kunnen worden verboden. De partij pleit niet expliciet voor een verbod op FVD, maar wil wel dat justitie daar serieus naar kan kijken. Deskundigen zien ook de noodzaak van een goede wettelijke regeling, maar waarschuwen voor „paniekvoetbal” na enkele incidenten rond FVD. „Als je iets wat een goede algemene discussie moet zijn nu toespitst op één partij, krijgt FVD het grootste cadeau denkbaar”, zegt rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema.

Politieke partijen verbieden kan overigens nu al. De extreemrechtse partij CP’86 werd in 1998 door de rechter ontbonden en verboden op basis van het nog altijd bestaande artikel 2.20 uit het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat een vereniging, zoals een politieke partij, „waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde”, kan worden verboden. De rechter oordeelde destijds dat CP’86 die orde verstoorde door aan te zetten tot haat en discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Toch vond de staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes in 2018 dat deze verbodsgrond „te algemeen” is en de rechter „te weinig houvast” geeft als het om politieke partijen gaat.

Artikel 2.20 uitbreiden

Tot een nieuwe verbodsgrond kwam het tot nu toe niet. Het kabinet werkt nog aan de aanbeveling van de staatscommissie-Remkes om een aparte Wet op de politieke partijen te maken waarin expliciet de regels rond een partijverbod worden opgenomen. De Eerste Kamer stemde vorig jaar wel in met een uitbreiding van artikel 2.20 waardoor het voor de rechter makkelijker wordt om verenigingen als motorclubs en salafistische groeperingen te verbieden als hun handelingen tot „ontwrichting van de democratische rechtsstaat” of de „aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie” dreigen te leiden. Politieke partijen werden vorig jaar nog expliciet van deze bepalingen uitgezonderd.

D66 wil dat het kabinet politieke partijen alsnog snel aan deze uitbreiding toevoegt, dat kan zonder wetswijziging. De partij gaat dit verzoek donderdag bij het vervolg van de behandeling van de justitiebegroting doen. Volgens D66-leider Jan Paternotte is dit nodig „omdat we zien dat uitspraken van bepaalde partijen steeds extremer worden en we onze democratie niet in z’n hemd willen laten staan”, zegt zijn woordvoerder. Paternotte doelt bijvoorbeeld op recente uitlatingen van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in toespraken en interviews, die volgens hem neerkomen op het verheerlijken van geweld en oproepen tot omverwerping van de democratisch gekozen regering.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de Wet op de politieke partijen voor het kerstreces in consultatie gaat, maar volgens D66 kan het daarna „nog jaren duren” voordat beide Kamers de wet hebben behandeld. „Wij willen dat het Openbaar Ministerie de juiste instrumenten tot zijn beschikking heeft als het in de tussentijd nodig is”, zegt de woordvoerder. „De kracht van dit voorstel is juist dat er geen nieuwe wet nodig is, zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid.”

Speciale wet

Experts vinden dit juist niet zorgvuldig. Rijpkema, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden, vreest dat de „shortcut” van D66 „een zorgvuldige regeling voor de lange termijn” op het spel zet. „Na decennia van discussie over een beter partijverbod is er bijna een wetsvoorstel en nu komt D66 er vlak voor de finish nog even tussendoor. Als het kabinet de D66-route kiest, vrees ik dat het dit delicate vraagstuk niet nog een keer goed wil regelen in de Wet politieke partijen. Dat zou heel onverantwoordelijk zijn.” Rijpkema wijst erop dat het OM tot de nieuwe wet van kracht is kan terugvallen op de huidige verbodsbepaling die ook voor CP’86 werd gebruikt.

Politicoloog Tom van der Meer (UvA) vindt ook dat de regels rond politieke partijen een speciale wet verdienen. „Politieke partijen zijn geen gewone verenigingen, maar dragers van de democratie. Het verbieden van een partij is daarom veel ingrijpender dan een verbod op een motorclub, je wil een wet die dat soort dilemma’s goed neerzet.” Van der Meer was lid van de staatscommissie-Remkes die in het rapport van 2018 een ‘escalatieladder’ voorstelde waarbij eerst kopstukken worden vervolgd en daarna bijvoorbeeld de subsidie of financiering wordt stopgezet.

Of het huidige FVD nu in aanmerking zou komen voor een partijverbod, durft Van der Meer niet te zeggen. „FVD heeft maar een paar zetels, en is ook in de peilingen niet zo groot. Je hebt ook de vraag of hun uitspraken te ver gaan. De rechter moet dan integraal kunnen bekijken of de acties van FVD het democratisch speelveld negatief beïnvloeden of hun achterban structureel opruien tot geweld. Het voordeel van een nieuwe wet is dat het kader waaraan de rechter moet toetsen vanuit de Tweede Kamer kan worden geformuleerd.”

Rijpkema, die al jaren over de dilemma’s rond een partijverbod publiceert, hoopt dat dit juridisch kader scherper wordt dan in Duitsland. „Daar staat alleen in de wet dat partijen niet mogen strijden tegen de ‘liberaal-democratische basisorde’. Dat is behoorlijk vaag en nog best een uitdaging voor de rechter.” Zelf bepleit hij in de wet op te nemen dat ingrijpen mogelijk wordt als het „zelfcorrigerend vermogen” van de democratie door een anti-democratische partij wordt aangetast. „In een weerbare democratie is het cruciaal dat je besluiten kunt terugdraaien. Als een partij dat vermogen bedreigt, is het zwaarste middel van een partijverbod opportuun.”