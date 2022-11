Toneelschrijver Lot Vekemans: ‘Tijdens het schrijven speel ik thuis mijn eigen voorstellingen’

Wie zijn de vrouwen naast de mannen met macht? We kennen soms hun namen – van Imelda Marcos en Margot Honecker tot aan Hillary Clinton en Michelle Obama – maar vaak zonder veel over ze te weten. In haar toneeltekst Momentum voert toneelschrijver Lot Vekemans zo’n vrouw op, terwijl haar man, de leider van het land, een crisis doormaakt. Zaterdag gaat de voorstelling in première, een productie van Korthals Stuurman Theaterbureau, geregisseerd door Maaike van Langen, met Astrid van Eck als de vrouw en Waldemar Torenstra als haar man.

CV Lot Vekemans (Oss, 1965) doorliep Schrijversvakschool ’t Colofon. Sindsdien schreef ze meer dan dertig toneelstukken, twee romans, poëzie en scenario’s. Met o.a. Geen gewoon meisje (1998) Judas (2007), Gif (2009), Vals (2013) en Momentum (2018). Filmscenario’s op basis van Gif en Momentum zijn in ontwikkeling. Op lotvekemans.nl de volledige bibliografie.

Bij een kop koffie in een werkkamer in de Verkadefabriek in Den Bosch vertelt Vekemans dat het idee ontstond door haar verwondering over de rol van Lady Macbeth bij Shakespeare. „Macbeth krijgt van drie heksen de voorspelling dat hij koning wordt en als hij thuis komt zegt zij meteen: misschien moet je dan vanavond de koning vermoorden, dan ben je koning. Dan denk ik: hoe komt ze daarbij? Wat is er met die vrouw aan de hand? Een vrouw die haar man een moord influistert: daar zit een wereld achter. Van frustratie, van niets te zeggen hebben, van het gevoel dat je hogerop kan klimmen via je man. Dat mechanisme is interessant. In onze maatschappij is die afhankelijkheid vaak nog niet verdwenen.”

De 57-jarige auteur schreef het stuk in 2018, op verzoek van een Duitse intendant, waarna het bij Schauspielhaus Düsseldorf in première ging. In Nederland is Vekemans bekend als meest in het buitenland gespeelde toneelauteur, maar in Duitsland reikt haar faam veel verder. Vooral dankzij de internationale hit Gif (2009), dat in meer dan twintig landen is opgevoerd en alleen in Duitsland al bijna vijftig verschillende producties op zijn naam heeft. In Nederland was begin dit jaar een tweede versie te zien, met Carine Crutzen en Stefan de Walle. Met actrice Thekla Reuten werkt ze nu ook aan een internationale verfilming van Momentum.

De vele Duitse opvoeringen van haar werk ontstaan mede doordat Duitse theatergezelschappen niet reizen, legt Vekemans uit. „Elke grote Duitse stad heeft zijn eigen theater. Het voordeel voor schrijvers is dat je op meerdere plekken tegelijk kan worden uitgevoerd, soms simultaan. Ook publiek reist bijna niet. Nu speelt Momentum in Stuttgart. Het heeft ook tegelijk in Bielefeld en Aken gespeeld.”

Het voordeel van dit systeem is ook dat er een sterke binding is tussen stad en theater, zegt ze. „Inwoners zien het theater echt als hún theater. Dat kon je merken ten tijde van de crisis, toen mensen zeiden: blijf met je handen van ons theater af.”

Depressief en onvruchtbaar

In Momentum voert ze twee hoofdpersonen op die vastzitten in hun ideeën over wie ze moeten zijn. „In het stuk noem ik het de mal waarin je bent geboren. Die mal is er, voor iedereen: je geslacht, huidskleur, seksualiteit, etc. Kinderen worden in patronen gezet: jongens mogen niet huilen, meisjes zijn gevoelig. In Momentum lopen mijn personages daar op stuk. Meinrad, mijn regeringsleider, is depressief, maar mag dat niet zeggen. Hij is ook nog eens onvruchtbaar, ook een geheim. Dat is zijn frustratie. Het hele stuk gaat over zaken die we niet aankijken, niet bespreken, wegmoffelen.”

Momentum schreef ze met twee Duitse acteurs in gedachten, Susanne Wolff en Steven Scharf. „Als ik ga schrijven, doe ik onderzoek en praat ik veel met mensen, ook met acteurs. Dat inspireert me.” Het idee van depressiviteit kwam van Scharf. Vekemans las vervolgens een boek over „zieke wereldleiders”, waarin ze veel voorbeelden trof, van Kennedy tot Blair. „Willy Brandt was als kanselier begin jaren zeventig vaak onbereikbaar en na zijn aftreden bekende hij dat depressiviteit de oorzaak was. Dat moest allemaal geheim blijven, want politici mogen geen zwakte tonen. Dat staat de buitenwereld niet toe.”

In Momentum neemt de vrouw, Ebba, haar man de maat als hij het niet meer ziet zitten. Vekemans schetst Ebba als „een intelligente vrouw die altijd een politieke ambitie heeft gehad. Beiden hebben de potentie, maar hij kreeg het momentum en zij is daar in meegegaan, in de veronderstelling dat ze een twee-eenheid waren. Ik vergelijk ze in dat opzicht met de Clintons. Maar Ebba komt erachter dat haar rol ondergeschikter is dan ze dacht. Haar opofferingen zijn voor niets geweest en dus stort haar wereld in, tot ze zich herpakt en nieuwe doelen stelt. Zo’n verandering zie je ook vaak bij mensen na een relatiebreuk. Dan vraag je je af: hoe kan het dat ik dit zo lang heb laten gebeuren?”

‘Als het je intentie is als regisseur om zo maar iets in mijn tekst te schrappen, dan moet je niet met mij willen werken.'

Meinrad en Ebba zijn niet per se sympathieke mensen. „Ze zullen niet meteen de lieveling van het publiek zijn. Maar als iemand een ander hard aanpakt, dan ontstaat er altijd mededogen met de underdog. En dat gevoel zal nog een paar keer verschuiven. Je hebt bijvoorbeeld sympathie voor de vrouw, omdat je ziet hoe onmogelijk die man is. Zit je opeens met een lapzwans in huis.”

Met dat oordeel is ze tijdens het schrijven niet bezig. „Ik bedenk niet van tevoren: ik ga een stel rotzakken op het toneel zetten. Maar drama ontstaat niet als je alleen lieve mensen opvoert. Dan gebeurt er niet veel.”

In de discussie die het echtpaar voert, ook met zijn spindoctor, botst politiek pragmatisme op idealisme. „Ik heb me verdiept in de filosofie van Zygmunt Bauman, die stelt dat politici geen werkelijke macht hebben en alleen doen alsof ze oplossingen hebben. Wat ik wil laten zien is hoe poreus dat spel is aan de achterkant. Meinrad is zijn idealen kwijt, Ebba gelooft er nog in. Maar beiden verstarren en verzanden.”

Margot Honecker

In het stuk speelt ook een dichter een rol en hij zegt dat het hem opvalt dat idealisten altijd zo boos zijn. „Dat viel me op toen ik aan mensen vroeg: wat zou jij doen als je macht zou hebben? Idealisten wilden meteen ver- en geboden instellen. Dat maakt ook iemand als Margot Honecker – decennialang minister en echtgenoot van het DDR-staatshoofd – zo interessant. Die geloofde oprecht dat de DDR honderd procent klopte, tot aan haar dood. We hadden alleen maar een klein beetje meer tijd nodig, zei ze toen de DDR uiteenviel. Ebba zegt die zin ook in het stuk, een verwijzing naar haar. In haar idealisme was Honecker rechtlijnig en loepzuiver, maar de praktijk was staatsterreur en onderdrukking. Er is dus niks mis mee dat idealen verwateren. Dat is beter dan geen idealen: want wat moet je dan?”

In haar toneelstuk Gif hebben ouders een kind verloren. In Momentum zit een ongeboren kind. Maar deze loopt rond, als verschijning die alleen Ebba ziet. „Hij komt voort uit het Shakespeareaanse idee van de heksen in Macbeth: een stem die zegt wat je niet kan weten. Ik had behoefte aan die laag, aan een andere manier van spreken, buiten de realiteit. Hij is een metaforische aanwezigheid en staat voor alles wat je niet benoemt, maar toch bij je draagt. Hij vertegenwoordigt ook de kinderwens die Ebba wel degelijk heeft. Ook een offer dat ze bracht. Die kinderwens rammelt aan haar deur.”

Door al die onuitgesproken verlangens en ergernissen ontvlamt een conflict. Hoe werkt ze daar naartoe? „Ik ben geneigd de weg van mijn pen te volgen. Ik heb geen schema of verhaallijn uitgedacht. Ik schrijf organisch. Bij elke zin bedenk ik wat de volgende is. Zo ontdek ik wat het verhaal is. Als ik het rond heb, laat ik het nog lang sudderen.”

Taal dwingt taal af

Put ze voor de toon van personages ook uit het echte leven? „Nee. Wel ben ik auditief ingesteld. Ik spreek elke zin honderd keer hardop uit om de klank en het ritme van de woorden te wegen. Alleen werken op papier heeft bovendien het gevaar dat je in taal gaat denken. Taal dwingt andere taal af. Dat gebeurt in mijn werk ook, maar je moet er ook uitstappen. Ik ben ook nooit bezig met iets mooi zeggen. Ik wil weten wat mijn personages afdwingen.”

Ze speelt ook zelf scènes na, in haar eigen huis. „Dan probeer ik me voor te stellen waar de andere acteur staat. Wat ik zoek is de weg naar binnen, naar de emotie van de personages. Hoe klinkt en voelt het als daar iemand staat te luisteren? Dat doe ik veel. Ik speel mijn eigen voorstellingen.”

Daarbij denkt ze lang na over de eigenschappen van haar personages. „Maar het is een goed teken als ik aan het einde van het stuk mijn personages nog steeds niet helemaal begrijp. Dat is nu ook aan de hand. Als de acteurs vragen: wie zijn zij, dan kan ik veel vertellen, maar ook veel niet. Ik heb ook nooit beelden bij hoe het eruit ziet, met als voordeel dat ik met veel interpretaties van regisseurs kan meegaan. Als toneelschrijver moet je die ruimte ook openlaten.”

Ze vreest niet voor het buiten haar om schrappen in haar tekst, zoals toneelschrijvers soms overkomt. In het begin van de repetities is ze er ook altijd bij, zegt ze. „Ik heb het geluk dat ik meerdere regies van mijn teksten kan zien, dus ik weet dat er een verschil is tussen de ideale tekst en de ideale voorstelling. Maar ik ben vrij precies, heb duizend keer over alles nagedacht. Bel mij op, ik kom en ik lever iets anders, als dat nodig is. Als schrijver sta je buiten de club en dan helpt het als je duidelijk bent over hoe je de samenwerking ziet. En als het je intentie is als regisseur om zomaar iets te schrappen, dan moet je niet met mij willen werken.”

Zo’n eerste lezing van een nieuwe tekst door acteurs maakt haar niet nerveus, zegt ze. Integendeel. „Nerveus, bloednerveus, ben ik bij de première. Maar bij de eerste lezing geven mensen aan een tafel opeens serieus stem aan jouw woorden. Aan woorden waar je zo lang solitair aan hebt gebeiteld. Dat is een magisch moment.”

Momentum, door Korthals Stuurman Theaterbureau. Première 19/11, Koninklijke Schouwburg, Den Haag. T/m 18/03. Info: , door Korthals Stuurman Theaterbureau. Première 19/11, Koninklijke Schouwburg, Den Haag. T/m 18/03. Info: korthalsstuurman.nl