‘Thriller’ maakte van Jackson de grootste popster van zijn tijd

Het is 16 mei, 1983. De tv-show Motown 25: Yesterday, Today, Forever viert 25 jaar Motown-muziek. Marvin Gaye zingt ‘What’s Going On’ en steekt een bevlogen speech af over zwarte muziek. The Temptations en The Four Tops doen een muziekbattle en Diana Ross is terug op het podium met The Supremes.

Het lied dat Michael Jackson (1958-2009) laat horen is zeker geen Motown-klassieker. Hij zingt ‘Billie Jean’, een single van zijn nieuwste, op 30 november 1982 verschenen langspeelplaat Thriller over een geobsedeerde vrouw die claimt dat hij de vader is van haar kind. De videoclip waarop de zanger danst op verlichte trottoirtegels was al speciaal. Live voor zo’n 47 miljoen televisiekijkers heeft Jackson tijdens de bridge van het nummer nog een geraffineerde traktatie in petto. Hooguit vier tellen duurt het, maar zijn boterzachte, achterwaarts glijdende danspassen op de onweerstaanbare beat (later: de moonwalk) benemen iedereen de adem.

Michael Jackson

40 jaar Thriller Bij het verschijnen van het herdenkingsalbum Michael Jackson Thriller 40 aandacht in NRC voor de blijvende invloed van ‘Thriller’. Voor fans wordt 30 november wereldwijd de documentaire ‘Michael Jackson Thriller 40’ vertoond, in Nederland in bioscoop Tuschinski Amsterdam (uitverkocht).

Een half jaar later verbaast hij opnieuw. Jackson brengt de titeltrack van datzelfde Thriller-album uit als een bijna 14-minutenlang durende horrorfilm. In een rood leren jasje wordt de zanger eerst een weerwolf, later is hij een dansende zombie in een intrigerende groepschoreografie tussen levende lijken. „You know it’s thriller, thriller night. You’re fighting for your life inside a killer, thriller. Ow!”, zingt hij.

De hoogwaardig geproduceerde video van de onorthodoxe pophit ‘Thriller’, een theatrale funksong met geluidseffecten als voetstappen, fluitende wind, een piepende deur en zelfs een heel sinister gesproken deel door Vincent Price, is een sensatie. Muziekzender MTV draait het lange nummer soms wel twee keer per uur.

Magisch eigenlijk, hoe ik als kind van de jaren tachtig nog precies weet hoe het voelde toen ik die elpee kreeg van de Sint. Michael Jackson liggend op de uitklaphoes, cool-glorieuze uitstraling in wit pak met zwart ritstruitje. En oja, dat tijgertje zo nonchalant op zijn knie. Die horror in eerdergenoemde videoclip trouwens: doodeng.

Slechts één funky vingerknip verder is Thriller ineens vier decennia oud.

Een speciale dubbele feestuitgave die vrijdag verschijnt bevat oude vergeten Jackson-demo’s en niet eerder uitgebracht liedjes zoals ‘Who Do You Know’. Eind deze maand draait op diverse fan-events, onder meer in Tuschinski in Amsterdam, een documentaire van filmer en muziekhistoricus Nelson George over het ontstaan van Thriller.

Hoe Jackson met dit album begin jaren tachtig de popmuziek revitaliseerde is al vaak beschreven. Hoe de immense verkopen een door recessie noodlijdende industrie vlot trokken. Hoe Michael Jackson met dit album transformeerde van tieneridool tot grootste popster van zijn tijd. Een moderne performer, een rolmodel voor zwarte popmuziek.

De glijdende danspasjes bij ‘Billie Jean’, de moonwalk, benemen iedereen de adem

Na Thriller volgde het album Bad (1987). Legio hitsingles maakten Jackson zo mogelijk nog populairder. Die status kende een schaduwzijde: de door roddels omgeven zanger vervreemdde steeds meer en leefde geïsoleerd op zijn landgoed Neverland – de plek waar hij kind kon blijven. Er waren nog altijd tournees en hits, maar onthullingen rond de zonderlinge artiest domineerden: hij had een pigmentziekte, onderging gezichtsoperaties, zijn vader had losse handjes, er was sprake van een financiële chaos, en er waren wonderlijke verlovingen.

Steeds nadrukkelijker waren aantijgingen over seksueel misbruik van kinderen door de popster. Ze verstomden niet na zijn plotse dood, een hartstilstand, in 2009. De indringende documentaire Leaving Neverland (2019) leverde kort boycotten van zijn muziek op. Maar de vraag of we nog naar Jacksons muziek mogen luisteren verdampte snel.

De zanger was een weirdo maar hij is nooit schuldig bevonden. Dus bleven fans trouw, en zijn oude hits ongecanceld. Zie het exorbitant hoge aantal streams van ‘Billie Jean’: ruim 1 miljard keer gedraaid op Spotify. En zie ook de viering van Thriller 40 jaar.

Michael Jackson neemt in in 1983 in Londen een gouden plaat voor ‘Thriller’ in ontvangst Foto Terry Lott / Getty Images

8 redenen waarom ‘Thriller’ nog altijd onbetwist van topkwaliteit is

1. Thriller is een ‘sonic statement’

Draai Thriller en verbaas je over hoe het directe, transparante en toegankelijke geluid uit de speakers knalt. Punchy mixen, een messcherp onderscheid tussen de instrumenten. Jackson wilde een ‘sonic statement’ maken, luisteraars met extreme muzikaliteit omverblazen. En dat lukt nog steeds.

Dat gebeurde overigens niet meteen. Na een eerste luistersessie met het platenlabel zijn Jackson en zijn producer Quincy Jones ontgoocheld over het nog lauwe enthousiasme. Alle nummers worden met de vermaarde technicus Bruce Swedien opnieuw gemixt en ingekookt tot perfect lengtes. Ook de uiteindelijke samenstelling van het album was een punt. Op het laatste moment kwamen ‘Beat It’, ‘PYT’ en ‘Human Nature’ er toch nog op.

2. Thriller is een smeltkroes

Het is nog altijd een van de meest opvallende elementen van Thriller: de vermenging van muziekstijlen. Jackson vervaagde, met de hulp van producer, componist en arrangeur Quincy Jones, alle scheidslijnen en trok r&b en soul door naar rock, rekte discofunk op naar pop. In twee ballades en flink wat danshits domineert de jaren tachtig sound uit een arsenaal aan synthesizers. Die wordt nu weer helemaal omarmd. En geen Jones-productie zonder koperblazers: de vinnige puntjes op de i.

3. Thriller is van een griezelige perfectie

Met de illustere woorden „Oké guys, we zijn hier om de platenindustrie van de ondergang te redden”, begon Quincy Jones de opnamen. Het was nogal een belofte. De producer en arrangeur, die sinds musicalfilm The Wizz en Michael Jacksons solodebuut Off The Wall in 1979 een vaderlijke band had met Jackson (hij noemde hem ‘Smelly’), dreef de jonge zanger in acht weken tot uitersten. Prachtig, kon Jones na elke take zeggen. Maar heb je er nog meer in huis?

Luister de vocalen eens terug - online zijn ze ‘geïsoleerd’ van instrumenten terug te vinden. Je hoort de krachtinspanning van de zanger, de buigzame stem, de vocale kracht, al die kreetjes. Jackson, Jones en technicus Swedien namen song na song steeds weer opnieuw op, tot diep in de nacht. Jones pikte er dan de ‘goede’ deeltjes - een zinnetje, een kreetje – uit, die hij samensmeedde tot haast klinische perfectie.

4. Thriller heeft ‘killersongs’

Van de negen songs werden ‘Billie Jean’, ‘Beat It’, ‘Wanna Be Startin Somethin’ en de titeltrack ‘Thriller’ instant klassiekers. Maar ook een discoliedje als ‘P.Y.T. (Pretty Young Thing)’ dwingt tot dansen. Al is er geen clip van. (P.Y.T. was overigens misschien wel de eerste ‘afko’ die ikzelf ooit leerde).

Het zijn nummers met elk een totaal eigen uitstraling die nog eens versterkt werd met tot verbeelding sprekende, verhalende videoclips. Zoals de clip bij ‘Beat It’, een r&b-nummer met stevige hardrock-elementen dat oproept geweld te vermijden: rivaliserende bendes komen samen voor een duel.

Frappant: de allereerste single ‘The Girl Is Mine’ is het zwakste nummer van de plaat. Het duet van Jackson met oud-Beatle Paul McCartney, in een opwelling opgebeld, leek op papier een onwaarschijnlijk mooie samenwerking van twee grote namen. ‘The Girl Is Mine’ werd echter een weeïg zoetsappig duel om een meisje („I am a lover, not a fighter”). Ongeloofwaardig.

Ook de Britse liedjesschrijver Rod Temperton zorgde voor wat gladder en zoeter werk met het inwisselbare ‘The Lady Of My Life’ en het leuk swingende ‘Baby Be Mine’. Maar het was natuurlijk zijn ‘Thriller’, aanvankelijk ‘Starlight’ geheten, dat eruit sprong. Grappig: de titel ‘Starlight’ verviel omdat het ‘mysterieuzer’ moest, passend bij Jacksons nieuwe stoere sterpersona.

Michael Jackson Foto Ron Galella / Getty Images

5. Thriller is een berg records

Het verhaal van Thriller, gemaakt voor 750.000 dollar, is superlatief op superlatief. Je ontkomt niet aan de records. Acht Grammy’s. In zestien landen platina. Een van de bestverkochte albums aller tijden. Volgens platenlabel Epic, nu Sony-BMG, ging het om 104 miljoen exemplaren. Het Guinness Book of World Records houdt het op 67 miljoen.

6. Thriller was het startpunt van de videoclipmarkt

De videoclip was begin jaren tachtig een nieuw fenomeen en Jackson snapte goed hoe het werkte. Geraffineerde, geavanceerde video’s benadrukten stuk voor stuk zijn eigenzinnige, maatgevende danskunst. Ze werden promotionele vehikels voor zijn singles. De gelikte groepschoreografieën waren later vaak terug te zien bij artiesten.

7. Thriller loopt over van de muzikale vondsten

Bij de opnames, tussen april en november in 1982 in de Westlake Recording Studios in Los Angeles, is van alles uit de kast gehaald voor unieke geluiden. Zo is het kenmerkende begin van ‘Thriller’ zelf het geluid van een ‘vallende ster’ - een terugvallende pitch in de synthesizer. En ontstond de echo-zin „don’t think twice” in ‘Billie Jean’ doordat Jackson door een kartonnen pijp in de badkamer zong.

Ook zo’n herkenbare sound: de geïsoleerde basdrum. Met letterlijk een wollen hoes op de trom met daarin een microfoon ontstond de gortdroge drumbeat van ‘Billie Jean’.

De mooiste anekdote is natuurlijk de gitaarsolo van Eddie Van Halen. Speel wat je wilt, was het verzoek voor ‘Beat It . En dat deed hij - nota bene als gunst. De studiolegende wil dat zijn solo zo luid was, dat hij de monitor opblies. De vlammen sloegen eruit. Wie goed luistert hoort vlak voor de solo een per ongeluk opgenomen deurklop van Van Halen. Het was volgens producer Quincy Jones „precies wat miste”.

8. Thriller leunt op grote namen

Naast rockgod Eddie Van Halen speelde ook nagenoeg heel de band Toto mee op dit album, met onder meer gitarist Steve Lukather. Dat cult-acteur Vincent Price zijn lage stem leende aan het gesproken ‘Thriller’-intro - („Darkness falls across the land…”) maakte het nummer extra onheilspellend.

Het later ook veel in de jazz (Miles Davis) gecoverde ‘Human Nature’ is geschreven door Toto-toetsenist Steve Porcaro. Het was een troostliedje voor zijn dochter dat per ongeluk op een demo belandde. Jackson zei dat hij het de „mooiste melodie was die hij ooit had gehoord”.

