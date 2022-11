Russische oligarch verliest zaak tegen Amsterdamse krakers

De krakers die drie weken geleden het Amsterdamse pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj binnendrongen hebben het kort geding gewonnen dat de oligarch tegen hen had aangespannen. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten, melden persbureau ANP en Het Parool. De miljardair, oprichter van Russische zoekmachine Yandex, begon de zaak tegen de krakers om ze uit zijn pand aan de Vossiusstraat te dwingen. Hij staat op een sanctielijst van de Europese Unie, wat heeft meegespeeld in het oordeel van de rechter.

Het pand ondergaat sinds 2020 een grote verbouwing, een legitieme reden om een pand leeg te laten staan die bovendien kraken verboden maakt, aldus Volozj. Maar in dit geval ligt dat anders omdat eigendommen van gesanctioneerden niet meer waard mogen worden, oordeelde de rechter. Daar zou de verbouwing wel toe kunnen leiden.

Renovatie voor iemand op de EU-sanctielijst alleen toegestaan als het ministerie van Financiën hier een ontheffing voor zou hebben gegeven, maar dat is niet het geval. De rechter oordeelt daarom dat de „vordering tot ontruiming van krakers is afgewezen nu ongerechtvaardigde leegstand dreigt”.

Meer adressen

John Wolfs, de advocaat van Volozjs venootschaap Paraseven Limited, stelt dat de woning puur voor het eigen gebruik van Volozj is. Zo zou hij er met zijn gezin af en toe willen verblijven „om van de mooie stad Amsterdam te genieten”. Volgens de rechter is dit niet aannemelijk omdat het vanwege de sancties voor Volozj niet mogelijk is om naar Nederland te reizen.

Volgens de krakers gebruikt Volozj het pand echter om winst te maken. Het aantal adressen voor het pand is in maart 2020 verhoogd van twee naar drie. Dit is in hun ogen het bewijs dat Volozj het pand na de verbouwing wil gaan verhuren. De rechter ging in deze gedachtengang mee en hecht weinig geloof aan de bewering dat Volozj er met zijn familie wil gaan wonen.

Begin deze maand bleek uit onderzoek van NRC en De Groene Amsterdammer dat de miljardair een pand in Amsterdam in bezit heeft. Door een eigendomsconstructie bleef Volozj buiten het zicht van de Nederlandse overheid. Daardoor heeft Nederland nog geen maatregelen genomen. De Rus kocht het huis aan de Vossiusstraat in twee etappes, in 2018 en 2019, en legde in totaal 3,4 miljoen euro neer voor het pand naast het Vondelpark.

Sinds juni staat Volozj op de sanctielijst van de Europese Unie. Volgens Brusselse ambtenaren steunt hij het Kremlin in de oorlog in Oekraïne. De zoekmachine van het bedrijf waar hij op dat moment nog topman was, promoot propaganda en filtert kritische zoekresultaten weg, is het verwijt.

