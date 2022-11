Raket die Polen doodde kwam uit Oekraïne, aldus voorlopig NAVO-onderzoek

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de raketinslag in Polen werd veroorzaakt door een luchtafweerraket vanuit Oekraïne. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gezegd in een persconferentie na het spoedberaad van het bondgenootschap op woensdagochtend, melden internationale persbureaus.

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar volgens Stoltenberg is er „geen indicatie” dat de raket een opzettelijke aanval was. Eerder op woensdag verklaarde ook de Poolse president dat de inslag „waarschijnlijk een ongelukkig incident” was. Ook is er geen aanleiding te denken dat Rusland offensieve militaire acties voorbereidt tegen de NAVO, zei Stoltenberg.

Stoltenberg hamerde erop dat de inslag in een dorp aan de Pools-Oekraïense grens, waarbij twee mensen omkwamen, „niet de schuld van Oekraïne” was. „Rusland draagt de eindverantwoordelijkheid voor het voortzetten van zijn illegale oorlog tegen Oekraïne.” De luchtverdedigingsraket werd afgevuurd „om Oekraïens grondgebied te verdedigen”, aldus de NAVO-chef.

NAVO-bondgenoten betuigden woensdag hun steun aan Polen en Stoltenberg verklaarde dat de militaire alliantie „altijd zal doen wat nodig is om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen”. De NAVO heeft zijn aanwezigheid in het oostelijke deel van Europa „aanzienlijk vergroot”, beweerde de secretaris-generaal. Verder riep hij in zijn verklaring Rusland op om te stoppen „met deze zinloze oorlog”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Voorlopig NAVO-onderzoek: raket die Polen doodde kwam uit Oekraïne