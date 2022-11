Provincie Gelderland moet stoppen met schieten op wolven met paintballgeweren

De provincie Gelderland moet voorlopig stoppen met het schieten op wolven met paintballgeweren. Dat heeft de voorzieningsrechter woensdagmiddag bepaald. Belangengroep De Faunabescherming kwam in het verweer tegen de ontheffing die de provincie had verleend om het schieten met paintballgeweren op de wolf mogelijk te maken, ondanks zijn beschermde status. Volgende week is de inhoudelijke behandeling van de zaak en dan besluit de rechter definitief over het vraagstuk.

Volgens de rechtbank heeft de provincie laten weten dat er al handhavers op pad waren naar de Hoge Veluwe met paintballgeweren om de wolven af te schrikken. Een raak schot kan het dier ernstig verwonden, aldus de rechter. In een paintballgeweer zitten plastic balletjes. Het provinciebestuur heeft aan de Gelderlander laten weten dat wel of niet schieten op de wolf zou afhangen van mogelijk gevaar voor bezoekers. Andere methoden om het dier af te schrikken, zouden vooralsnog niet hebben gewerkt.

De opmars van de wolf in Nederland houdt meerdere provincies bezig. In Friesland kreeg een motie om het makkelijker te maken om op wolven te jagen vorige maand een meerderheid. De voorstanders noemden de situatie op het platteland „onhoudbaar” en pleitten voor het mogelijk maken van de jacht op de wolf, die geregeld schapen doodbijt. Het Friese provinciebestuur wil dat het Rijk de beschermingsstatus van de wolf in Europa ter discussie stelt.

