Parijs krijgt Giacometti Museum

Parijs krijgt er een museum bij dat geheel gewijd zal zijn aan de Zwitserse beeldhouwer Alberto Giacometti. Het museum zal vanaf 2026 gevestigd zijn in het voormalige treinstation Gare des Invalides. In dit nieuwe Giacometti Museum zal ook de Fondation Giacometti onderdak krijgen, de stichting die het grootste deel van de nalatenschap van de kunstenaar beheert. Die enorme collectie, die naast sculpturen en schilderijen ook foto’s en archiefstukken omvat, stond tot nu toe in een depot.

„Van iedere sculptuur hield Giacometti een editie zelf”, aldus Catherine Grenier, directeur van de stichting, op Artnet News. „Giacometti’s weduwe Annette heeft alles bewaard dat ze van haar echtgenoot erfde, maar ze had geen geld genoeg om daarvoor een ruimte te huren.” Toen Grenier in 2014 directeur van de stichting werd, maakte ze het vinden van een locatie voor een museum tot prioriteit. In 2018 opende het Giacometti Instituut in de wijk Montparnasse, waar de kunstenaar lang woonde en werkte. De reconstructie van Giacometti’s atelier die daar te zien was, zal straks verhuizen naar het nieuwe museum.

Orangerie

Gare des Invalides was tot afgelopen zomer het hoofdkantoor van Air France. Dankzij financiële steun van de Franse telecom-miljardair Xavier Niel kan het voormalige treinstation verbouwd worden tot museum. Het gebouw, dat in 1900 voor de Wereldtentoonstelling is ontworpen in de stijl van een orangerie, heeft prachtig natuurlijk licht. Naast de permanente collectie zullen er ook tijdelijke tentoonstellingen met werken van tijdgenoten van Giacometti te zien zijn.

Lees ook: Musée de Cluny verfrist onze blik op de Middeleeuwen