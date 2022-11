‘Op een kunstbeurs moet je de klanten verleiden’

Duende Art Projects:

Doek van boombast

Een 1,7 meter hoog doek van boombast, een zogeheten tapa, gemaakt omstreeks 1900 bij het Sentani Meer in de huidige Indonesische provincie Papoea. Vraagprijs 80.000 euro. Foto Duende Art Projects

Kunstbeurzen weten nog momentum te creëren, zegt Bruno Claessens, de Vlaamse handelaar in etnografica en kunst uit Afrika. „In één keer meer dan honderd kunstverkopers, dat vinden veel kunstliefhebbers efficiënter dan op zaterdag een paar galeries bezoeken.”

Claessens debuteert komend weekeinde op de 35ste editie van PAN, de nationale kunst- en antiekbeurs in Amsterdam. Hij staat symbool voor de opvallend grote vernieuwing bij de ‘jubileumeditie’: hij is een van de zestien buitenlandse deelnemers (op een veld van 125 handelaren) en een van de dertien nieuwkomers. Bovendien is hij de eerste handelaar in jaren die op PAN alleen etnografica aanbiedt.

Bruno Claessens (39) publiceerde drie boeken over Afrikaanse etnografica en werkte vijf jaar bij veilinghuis Christie’s als specialist Afrikaanse kunst. Een jaar geleden opende hij in zijn woonplaats Antwerpen een kunsthandel, Duende Art Projects. PAN lijkt hem een geschikt podium om zich aan een Nederlandse publiek te presenteren.

‘De jonge verzamelaars leven op Instagram en andere sociale media. Daar moet je als handelaar dus zijn’ Bruno Claessens handelaar in etnografica en kunst uit Afrika

Sinds Mark Grol drie jaar geleden PAN ging leiden, wekt de beurs een energieke indruk, zegt Claessens. „In september nam ik voor het eerst deel aan Parcours des Mondes in Parijs, dé internationale beurs voor kunst uit Afrika en Oceanië. De organisatie rustte helaas op haar lauweren, merkte ik. Er waren nauwelijks conferenties, boekpresentaties of andere initiatieven.” Tot zijn tevredenheid organiseert de Amsterdamse beurs wel allerlei nevenactiviteiten, van een bijzonder campagnebeeld (door architect Winy Maas) tot een educatieve app voor jonge bezoekers. Claessens: „De organisatie wil passie voor kunst delen, daar geloof ik in.”

Investeren in vernieuwing loont, zegt hij. „Met alle respect voor mijn collega-handelaren in etnografica, maar ik ben mijn zaak begonnen omdat ik voel dat er ruimte is voor verbetering. Waar zijn de jonge verzamelaars, hoor ik oudere collega’s soms klagen. Tja, denk ik dan, die leven op Instagram en andere sociale media. Daar moet je als handelaar dus zijn.”

Op PAN toont hij de etnograficaverzameling van Kees van Strien, een Nederlandse architect die drie jaar geleden overleed. „Een kleine verzameling”, zegt hij, „die duidelijk maakt dat je ondanks een beperkt budget met een goed oog, passie en kennis iets bijzonders kunt opbouwen.”

Hij wil beursbezoekers inspireren, zegt Claessens. „Ik hoop dat sommigen bij het passeren van mijn stand zullen denken: ‘Wow, wat is dit?’ Als kunsthandelaar plant je vele zaadjes zonder precies te weten wat zal uitkomen. Ik hoop dat er in Amsterdam enkele tot bloei zullen komen.”

Martin van Zomeren:

Kartonnendoossculptuur

Shelter II (2022), een 56 centimeter hoge wandsculptuur van beschilderd karton van Machteld Rullens. Vraagprijs 4.200 euro. Foto Martin van Zomeren

PAN een beurs voor coole hedendaagse kunst? Martin van Zomeren (57), eigenaar van een van de hipste galeries in Amsterdam, begint te lachen. Het is aan de vasthoudendheid van beursdirecteur Mark Grol te danken, zegt Van Zomeren, dat hij voor het eerst deelneemt aan de kunst- en antiekbeurs in de RAI. Tussen stands vol oude meesters, designmeubels of juwelen uit de belle époque zal hij experimentele, van kartonnen dozen gemaakte wandsculpturen tonen, werkstukken van de Haagse beeldhouwer Machteld Rullens.

Van Zomeren: „Grol heb ik als bezoeker en klant van mijn galerie leren kennen. Met een goed voorstel heeft hij me overtuigd deel te nemen. Ik zie het als een try-out.” Met onder meer Andriesse-Eyck, Lang-Art, The Ravenstijn Gallery en Hidde van Seggelen behoort hij tot de vaste Art Rotterdam-deelnemers die zich op onbekend terrein wagen.

PAN wordt Van Zomerens vierde beursdeelname van het jaar. Eerder presenteerde hij zich op Art Rotterdam, Art Island bij IJmuiden en de June Art Fair in Bazel. Beurzen zijn voor hem belangrijk, zegt hij. „Tijdens corona was het doodstil in mijn galerie, echt dramatisch. En het duurde lang voor de loop er weer een beetje inkwam. Pas sinds de zomer boomt het weer ouderwets. Op beurzen ontmoet ik nieuwe klanten en vertegenwoordigers van musea.”

‘Op de beurs draait het wel meer om commercie en verleiding dan in de galerie’ Martin van Zomeren galerie-eigenaar

Bij presentaties in zijn galerie gaat het om de inhoud, zegt hij. „Op een beurs probeer ik ook dicht bij mezelf te blijven. Maar daar draait het wel meer om commercie en verleiding dan in de galerie.” Hij neemt naar de RAI daarom iets toegankelijker en kleurrijker werk mee.

Zijn eerste PAN-deelname is geslaagd, zegt hij, als hij nieuwe klanten opdoet én goed verkoopt. „Ik ben niet vies van een beetje commercie.” Hij gaat overigens pas wat verdienen, legt hij uit, vanaf het moment dat hij meer omzet dan driemaal de kosten van beursdeelname. Alleen zijn standhuur bedraagt al 8.000 euro.

Een beetje lol maken telt ook, zegt Van Zomeren. Inclusief de preview voor genodigden op zaterdag duurt de beurs negen dagen. „Best lang. Gelukkig fiets ik ’s avonds in tien minuten naar huis. Hoe ik rustige beursdagen doorkom? Als standhouder moet je goed kunnen hangen. En je moet scherp zijn wanneer het nodig is.”

Lachen met de collega’s helpt ook. „Beetje kletsen en koffie voor elkaar halen. Zo’n beurs is altijd een heerlijk roddelcircuit.” Na afloop, zegt hij, is hij weer helemaal bij over het wel en wee van de kunstwereld.

Joost van den Bergh:

Boeddhabeeld

Boeddhahoofd uit het Gandhara-gebied (huidige Pakistan), 52 centimeter hoog, gemaakt in de vierde eeuw na Christus. Vraagprijs 46.000 euro. Foto Joost van den Bergh

Joost van den Bergh (54) had de havo niet afgemaakt toen hij in 1988 naar Londen vertrok voor een cursus kunstgeschiedenis. 34 jaar later woont hij nog altijd in Londen en drijft hij in de exclusieve wijk nabij Buckingham Palace een kunsthandel gespecialiseerd in Indiase en Japanse kunst.

Als assistent van antiquair Clemens van der Ven en later in samenwerking met Ben Janssens Oriental Art heeft Van den Bergh aan vele grote Nederlandse kunstbeurzen deelgenomen. Maar eerder dit jaar stond hij pas voor het eerst met een eigen stand op TEFAF Maastricht. Nu PAN zich onder leiding van directeur Mark Grol meer internationaal oriënteert, leek het hem een goed idee om ook in Amsterdam mee te doen. Nostalgische gevoelens speelden daarbij mee, zegt hij: „PAN was eind jaren tachtig de eerste beurs waar ik ooit werkte. Ik zou Clemens van der Ven helpen met het opbouwen van zijn stand. Voor de gezelligheid bleef ik voor de opening. Toen ik daar aan een bezoeker een oude Chinese theepot verkocht, zei Clemens: ‘Jij mag blijven.’ Later heb ik op PAN ook jaren in een keuringscommissie gezeten.”

‘Beursbezoekers komen om te kijken en zijn soms ook bereid om zich te laten verrassen’ Joost van den Bergh eigenaar kunsthandel

Met Chinese kunst, de specialiteit van Van der Ven, had hij weinig affiniteit. Wél met Indiase kunst. Dat ontdekte Van den Bergh toen hij terug in Londen een boek met zeventiende-eeuwse Indiase miniaturen in handen kreeg. Een openbaring, zegt hij. Daarna gingen meer werelden voor hem open toen hij zich verdiepte in andere Aziatische kunstvormen. Vanaf 1994 begon hij daar ook in te handelen.

Van den Bergh doet meer en meer zaken op beurzen. PAN wordt zijn vijfde beurs dit jaar. „In mijn galerie komen nog maar weinig klanten en het beursconcept werkt voor mij.” Groot voordeel van beurzen, zegt hij, is het internationale publiek. „Beursbezoekers komen om te kijken en zijn soms ook bereid om zich te laten verrassen. Zo verkoop ik regelmatig Japanse kunst aan verzamelaars van hedendaagse westerse kunst.”

Op beurzen maakt Van den Bergh graag verrassende combinaties. Zo presenteerde hij in juni op TEFAF naast oude Indiase bronzen sculpturen, achttiende-eeuwse tantristische gouaches en Japanse sculpturen van bamboe, een kostbaar, minimalistisch schilderij van Roman Opalka, een Frans kunstschilder van Poolse afkomst die zijn leven lang doeken vulde met oplopende getallen, om zo het verglijden van de tijd te verbeelden. Van den Bergh: „Zo’n doek zou in mijn galerie weinig zin hebben, maar op een beurs als TEFAF komen mensen die zo’n schilderij begrijpen.”