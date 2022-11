OM eist 9 jaar tegen drillrapper voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij Scheveningen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een celstraf van negen jaar geëist tegen de 22-jarige Amsterdamse drillrapper Tyrece B. voor betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier. Volgens het OM heeft B. een „niet te onderschatten” bijdrage geleverd aan de dood van de 19-jarige Cennetsson Janga, ook al was B. niet een van de twee personen die het slachtoffer neerstak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De steekpartij vond plaats in augustus 2020. Twee drillrappgroepen waren erbij betrokken: ’73 De Pijp’ uit Amsterdam en de formatie ’24’ uit Rotterdam. Tyrece B. was de voorman van de Amsterdamse groep en daagde ’24’ via sociale media uit, nadat een jongen uit zijn kring door de Rotterdammers in elkaar was getrapt. De Amsterdamse voorman liet via een bericht weten in Scheveningen te zijn en zijn live-locatie te delen zodat iedereen hem kon vinden.

Eenmaal ter plaatse liep de situatie al snel uit de hand, waarbij slachtoffer Janga in zijn buik en hart gestoken werd door twee vrienden van B. Janga stortte in elkaar en overleed een paar uur later. Hij was geen lid van de Rotterdamse drillrapgroep, maar was die dag met leden van de formatie op stap.

Rol Tyrece B.

Tyrece B. had een doorgeladen pistool meegenomen naar het plaats declit. Daarmee loste hij een schot, dat niemand raakte. Vervolgens rende hij achter de 19-jarige Cennetsson Janga, die optrok met een rivaliserende drillgrapgroep uit Rotterdam, aan en richtte zijn vuurwapen op zijn rug, maar het wapen weigerde. Het slachtoffer werd enkele seconden daarvoor neergestoken door twee leden van de Amsterdamse groep. Zij werden eerder al veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf.

Ondanks het weigerende vuurwapen heeft B. volgens justitie een grote rol gespreeld in de dood van Janga. Ook wijst het OM erop dat de verdachte degene was die de drukke Scheveningse Pier als locatie uitkoos voor het conflict. „Veel strandgangers, waaronder gezinnen met kinderen, werden ongewild getuige van het geweld en de doodstrijd van het slachtoffer.”

Waarom juist de 19-jarige Janga dood moest, blijft volgens het OM een raadsel. Hij was niet een van de jongens met wie B. ruzie had en maakte geen deel uit van de Rotterdamse drillrapgroep.