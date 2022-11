Laatst een week opgepast op de boerderij van vrienden. Zij gingen op vakantie en wij waren aan het oppassen, op de schapen, de varkens en de kippen. Helemaal biologisch, de varkens wroeten in de modder. De tweede dag spoten de buurboeren gif op hun weilanden en een dag later kwamen er allemaal molshopen in ons gras. We belden onze vrienden. „Oh, dat is elk jaar, alle mollen vluchten dan naar ons, laat ze maar lekker, wij zijn hun vluchtheuveltje.”

