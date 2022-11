Malta gaat het totale verbod op abortus iets versoepelen

Malta gaat zijn strenge anti-abortuswetten versoepelen. Artsen mogen in de toekomst zwangerschappen afbreken ​​wanneer het leven of de gezondheid van de moeder ernstig in gevaar is, maar de foetus te jong is om geboren te worden. Dat heeft de Maltese minister van Volksgezondheid Chris Fearne woensdag gezegd volgens nationale media. Het eiland Malta verbiedt tot nog toe als enige land in de Europese Unie onder alle omstandigheden een abortus, ook als het kind geen kans van leven heeft.

De minister benadrukte dat het voorstel niet bedoeld is om abortus te legaliseren. Hij presenteerde enkel een uitzondering op de wet. Volgens hem is de wijziging van de wet bedoeld om „levens te beschermen”. „De keuze is niet of de moeder of de baby het overleeft”, zei Fearne. „De keuze hier is of de moeder en de baby allebei sterven, of dat het leven van de moeder wordt gered.”

Gevangenisstraf

Door de wetswijziging riskeert zowel de moeder als de arts geen gevangenisstraf, mits er sprake is van levensbedreiging voor de vrouw. Momenteel kunnen vrouwen die een zwangerschap afbreken en uitvoerende artsen een jarenlange celstraf krijgen. Ook kunnen artsen hun licentie verliezen. De uitzondering op de wet „geeft artsen en vrouwen de rechtszekerheid voor medische beslissingen”, zei de Maltese minister van Justitie.

Het wetsvoorstel, dat volgende week maandag zal worden voorgelegd aan het parlement, komt nadat een Amerikaanse toerist afgelopen zomer in Malta een abortus werd geweigerd terwijl ze hevig bloedde. Omdat dokters waarschuwden dat haar leven in gevaar was, is ze uiteindelijk overbracht naar Spanje. Daar werd haar zwangerschap alsnog afgebroken. De vrouw klaagde in september de regering van Malta aan omdat de strenge wet haar mensenrechten zou hebben geschonden. De zaak is nog niet voor de rechter geweest.