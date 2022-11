De 36-jarige Nederlandse kunstenaar Julian Andeweg komt voor de rechter. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam woensdag bevestigd aan NRC. Andeweg werd in oktober 2020 in NRC door zeker twintig vrouwen en mannen beschuldigd van verkrachting, aanranding, intimidatie, geweldpleging, stalking en diefstal. Tegen de kunstenaar kwamen zes aangiftes binnen. Eén daarvan is afgelopen jaar geseponeerd wegens verjaring.

Volgens het OM is het onderzoeksdossier naar Andeweg inmiddels „afgerond”. „In dat dossier zit voldoende aanleiding voor de officier om te dagvaarden.” Het OM verwacht dat het proces tegen Andeweg voor de zomer van 2023 zal beginnen.

In 2020 beschreef NRC hoe de Haagse kunstenaar furore maakte in de beeldende kunst, maar intussen een serie slachtoffers maakte. De academies en kunstinstellingen waar hij actief was, wisten van zijn wangedrag, maar grepen niet in. Na het artikel stapte de directeur van de Haagse kunstinstelling Stroom op. Ook de directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, waar Andeweg eveneens slachtoffers zou hebben gemaakt, trad af. De Amsterdamse galeriehouder Martin van Zomeren, die in de loop der jaren al verschillende malen door slachtoffers van Andeweg was gewaarschuwd over diens gedrag, verbrak de banden met de kunstenaar.

De onthullingen leverden een stortvloed aan reacties en tips op, onder anderen over modeman Martijn N., die daarna in NRC werd beschuldigd van het verkrachten van meerdere, vaak minderjarige homo’s. Twee docenten van de KABK werden na anonieme beschuldigingen op Instagram op non-actief gesteld.

Dagvaarding

Advocaat Margreet de Boer van Van Kempen c.s. Advocaten in Amsterdam staat vier van de vijf slachtoffers die aangifte deden tegen Andeweg juridisch bij. In een eerste reactie op het nieuws van de dagvaarding zegt zij „blij” te zijn dat de dagvaarding er nu eindelijk is. „Maar het duurt wel erg lang.” Als verklaring voor de lange wachttijd bij de rechtbank, zegt De Boer: „Het wordt een grote zaak die anderhalve dag gaat duren. In dit soort grote zaken zitten de meeste verdachten in de gevangenis. Zij hebben prioriteit. Alleen moet de rechtbank nu ook deze zaak eens prioriteren.”

Peter Plasman, de advocaat van Andeweg, is niet in staat op korte termijn te reageren.

