Jonge Maleisiërs hebben genoeg van corruptie en oude politiek

Voor het eerst mogen ze zaterdag stemmen, de Maleisische jongeren tussen 18 en 21 jaar. Gaan zij een eind maken aan de oude politiek, de corruptieschandalen, de ruziënde mannen op hoge leeftijd die de landelijke politiek al decennia domineren? Neem de beruchte 1MDB-zaak, waarbij politici maar liefst 7,8 miljard dollar hadden verduisterd, witgewassen en gestolen. Oud-premier Najib Razak kreeg er twaalf jaar cel voor, en 46,8 miljoen dollar boete.

De roep om verandering klinkt in ieder geval wel bij een groep studenten in een congrescentrum in Kuala Lumpur. Ze zijn hier bijeengekomen voor een ontmoeting met de leider van de verenigde oppositie, de 75-jarige Anwar Ibrahim. Anwar en zijn Pakatan Harapan (de alliantie van hoop) beloven de politiek schoon te zullen vegen van corruptie. Maar de studenten hebben hun bedenkingen. „U zat in het kabinet van Mahathir. Ook in uw periode was er corruptie. Wat deed u zelf?”

De vragensteller is Aliff Naif (24), leider van de studentenvakbond van de Islamitische Universiteit van Maleisië. Anwar draait er niet om heen: „Waarom denk je dat ik naar de gevangenis moest?” De studenten in de zaal joelen en klappen. Anwar werd door zijn voormalige mentor, oud-premier Mohammed Mahathir, twee keer beschuldigd van sodomie, en veroordeeld tot jarenlange celstraf. Homoseksuele relaties zijn in Maleisië verboden.

Dat Anwar zich laat interviewen is al heel wat. De studenten hadden alle partijleiders uitgenodigd, maar alleen hij kwam. „Heel treurig”, zegt Dhurgesswaran Veeran (21), debat-organisator en studentenleider van de Universiteit van Maleisië. „De debatcultuur in Maleisië is nog onderontwikkeld. Zelfs de universiteit vond het zo ongemakkelijk dat we het debat niet op de campus mochten organiseren. Ze zijn bang voor repercussies van de heersende macht.”

Dat is waar de jongeren tegen strijden. De Maleisische politiek werd de afgelopen decennia gedomineerd door een oude politieke elite. Oud-premier Mohammed Mahathir, inmiddels 97 jaar oud, was decennialang het gezicht daarvan, als leider van de Maleis-nationalistische partij (UMNO). En geheel in stijl: hij is opnieuw verkiesbaar. Maar gezien zijn leeftijd en door zijn extreme, etnische politiek waarbij het privilege van de zogenaamde bumiputera (letterlijk: zonen van het land) vooropstaat, is hij politiek op een zijspoor beland.

Nu meer jongeren mogen stemmen ontstaan er kansen op verandering, zegt Tharma Pillai (29). Hij leerde tijdens zijn studie in de VS dat het normaal is om met huisgenoten te discussiëren over politiek. „Dat was voor mij een eye-opener. Ik wil dat Maleisië een beter land wordt. Democratischer.”

Stemrecht vanaf 18 jaar

Tharma Pillai realiseerde zich dat Maleisië één van de acht landen is waar pas op 21-jarige leeftijd gestemd mocht worden. Na terugkeer uit Amerika startte hij met medestudente Qyira Yusri de organisatie Undi18 en voerde met succes campagne voor een leeftijdsverlaging voor Maleisische kiezers. In 2019 ging die terug van 21 naar 18 jaar. Nu zet hij zich in om studenten te scholen in het democratisch proces. „Maleisië moet jongeren zien als toekomstige burgers, niet alleen als werknemers. En jongeren moeten begrijpen hoe politiek werkt, waar de grondwet voor staat en wat mensenrechten zijn.”

Jonge kiezers stemmen wellicht ook langs etnische lijnen, net als hun ouders

Want die staan in Maleisië structureel onder druk. Zo is vrijheid van meningsuiting niet gegarandeerd en worden lhbti-rechten niet erkend. Daarnaast is de Maleisische maatschappij georganiseerd langs etnische lijnen. Zo’n 70 procent van de bevolking is etnisch-Maleis, merendeels moslim; 7 procent is van Indiase afkomst en zo’n 20 procent heeft Chinese wortels. De etnisch-Maleise bevolkingsgroep heeft allerlei privileges, ooit ingesteld ter compensatie van de discriminatie onder het koloniale Britse regime. Maar inmiddels is dit systeem zo diep ingesleten dat niet-Maleise inwoners zich tweederangsburgers voelen.

Doel van studentenleider Veeran, zelf van Indiase komaf, is een gelijkwaardig, divers en democratisch Maleisië. „Wij zullen er alles aan doen om jongeren goed te informeren en te stimuleren politiek actief te zijn.” Maar kunnen jongeren een progressieve verandering teweegbrengen? Veeran: „Ik hoop dat ze de kans pakken om te stemmen.”

Scepsis

In de zaal spreekt politicus Anwar de studenten geroutineerd toe; hier en daar steekt hij de draak met oude partijgenoten. Het levert hem lachsalvo’s op. Maar onder progressieve stemmers bestaat scepsis over de rol die hij als oudgediende kan spelen in een hervormingsproces. Toch zien veel vernieuwingsgezinden zijn coalitie als beste keuze. Onder meer de nieuwe, progressieve partij Muda (letterlijk: jong), opgericht door oud-minister van Sport Syed Saddiq (29), is onderdeel van het verbond.

Toch is het de vraag of de omwenteling er ook komt. Waarnemers zien apathie onder jongeren, die niet goed op de hoogte zijn, of afgehaakt vanwege de vele corruptieschandalen. Bovendien zullen jongeren in Maleisië volgens Tharma Pillai niet per se progressief stemmen, zoals in het Westen, maar kiezen ze – vaak in navolging van hun ouders – voor de partij die de belangen van hun etnische groep behartigt.

Ook ziet Tharma Pillai een groep jonge Maleisiërs die de rol van de islam versterkt willen zien. Enquêtebureau Merdeka publiceerde in juni een peiling onder etnisch-Maleise moslims tussen 15 en 25 jaar. Corruptie blijkt de grootste zorg. En voor 97 procent is ‘een betere moslim zijn’ het voornaamste levensdoel. Maar liefst 80 procent vond dat de sharia de grondwet moet vervangen. Nu bestaan de sharia en de seculiere grondwet naast elkaar in Maleisië, al heeft de grondwet het meeste gewicht. De sharia geldt alleen voor moslims.

Maar de voorman van de ‘jonge’ partij Muda, Syed Saddiq, denkt dat burgers zich niet zo snel zullen wenden tot etnische of religieuze populisten, „zolang burgers een goed inkomen kunnen verdienen, als de overheid hen beschermt tegen klimaatrampen en zorgt voor een goede levensstandaard”.

De grote vraag is zaterdag of de uitbreiding van het kiesrecht naar jongeren onder de 21 inderdaad zal leiden tot een meer progressieve uitkomst. Studentenleider Aliff Naif pakt zijn telefoon en laat een foto zien van een presentatiebord met allemaal rode stipjes. „We hebben een stemming gehouden onder studenten van de Islamitische Universiteit van Maleisië. Niet wetenschappelijk, maar het is een indicatie. De meeste studenten kozen voor Pakatan Harapan, de progressieve oppositiecoalitie.”