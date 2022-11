Inval commerciële verpleeghuizen, ouderen verwaarloosd

De Franse justitie heeft dinsdag bij diverse verpleeghuizen in Frankrijk invallen gedaan. De vestigingen zijn allemaal onderdeel van het Franse beursgenoteerde bedrijf Orpea (115.000 bedden in 1.150 verzorgingshuizen). Het concern, dat in Nederland circa 110 zorgvilla’s voor ouderen bezit, wordt door de Franse autoriteiten verdacht van „institutioneel misbruik” en financiële malversaties.

De strafrechtelijke onderzoeken volgen op onthullingen van een Franse onderzoeksjournalist waaruit bleek dat het bedrijf op grote schaal ouderen verwaarloosde, te weinig luiers verschoonde en onvoldoende te eten gaf. Dat zou het gevolg zijn van beleid om de winst te verhogen en het rendement voor aandeelhouders te maximaliseren.

Bloemendael, Allerzorg

Het concern is in financiële problemen gekomen en kondigde dinsdag aan sommige onderdelen af te stoten. In Nederland bestiert het concern diverse formules van kleinschalige zorg voor ouderen. De grootste Nederlandse formule heet Dagelijks Leven. Andere commerciële verpleeghuizen van Orpea zijn onder meer Wonen bij September, Compartijn, Bloemendael, Allerzorg en Van Hollant. De snelgroeiende ketens van commerciële zorginstellingen zijn succesvol qua rendementen, maar ook in Nederland bestaan zorgen over de kwaliteit van de ouderenzorg.

Orpea Nederland was nog niet bereikbaar voor commentaar, maar liet aan vakblad Skipr weten dat de ontwikkelingen in Frankrijk geen gevolgen hebben voor de Nederlandse vestigingen.

Schok in Frankrijk door boek

Eind januari van dit jaar zorgde de publicatie van het boek Les Fossoyeurs (de doodgravers) van journalist Victor Castanet voor een schok in Frankrijk. De beurswaarde halveerde en de topman werd vier dagen na de onthullingen ontslagen. Inmiddels is het bedrijf op de beurs meer dan 90 procent minder waard geworden en noopt een schuldenlast van meer dan 9 miljard euro tot harde ingrepen.

Het concern probeert onder nieuwe leiding een faillissement te voorkomen. Orpea deed na eigen onderzoek zelf ook aangifte tegen bepaalde medewerkers vanwege misstanden. Tegelijkertijd concludeerden twee ingehuurde onderzoeksbureaus dat de misstanden niet wijdverbreid zouden zijn. De autoriteiten hebben ook vermoedens dat gemeenschapsgeld is misbruikt. Eerder dit jaar deed de Franse aanklager al een inval op het hoofdkantoor van Orpea in Nanterre.