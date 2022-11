Huizen bouwen wordt steeds moeilijker, zeggen economen van ABN Amro

Een opeenstapeling van problemen belemmert de bouw van nieuwbouwwoningen, schrijft ABN Amro in een woensdag gepubliceerd rapport. De bank ziet de aantallen verkochte woningen en afgegeven vergunningen dalen vanwege materiaalprijzen, rente, regels en elektriciteit. De problemen zetten „meer druk” op het kabinetsdoel om tot 900.000 nieuwe woningen te bouwen.

Afgelopen vier kwartalen werden er vergunningen voor 64.145 nieuwe woningen afgegeven, 11,2 procent minder dan de vier kwartalen daarvoor. De materiaalprijzen blijven door de oorlog in Oekraïne hoog, hoewel ABN Amro de prijsstijgingen ook ziet afvlakken. Staal, dat aan het begin van de oorlog flink duurder werd, is momenteel zelfs weer iets goedkoper dan in augustus. Recente renteverhogingen van de Europese Centrale Bank maken nieuwbouwprojecten minder snel winstgevend en verkleinen de vraag.

De eisen waaraan de bouw moet voldoen, worden intussen strenger, merkt ABN Amro. Duurzaamheid is belangrijker geworden, en sinds een uitspraak van de Raad van State moet de bouw ook zijn eigen stikstofuitstoot berekenen. Daar komt de krapte op het elektriciteitsnet nog bij, waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat nieuwe woningen stroom kunnen krijgen.

