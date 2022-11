Hiv-infecties in Nederland omlaag door PrEP-pil

Hiv-preventiepil PrEP dringt het aantal hiv-infecties in Nederland terug. Dat concludeert Stichting Hiv Monitoring (SHM) in haar nieuwste rapport over de stand van de hiv-epidemie. Het aantal nieuwe diagnoses bleef in 2021 steken op 427. In 2020 daalde dat cijfer nog harder, maar vanwege corona werd toen minder op hiv getest. „Voor het eerst kun je zeggen dat we naar een PrEP-effect zitten te kijken”, zegt SHM-bestuurder Marc van der Valk. Dat baseert de organisatie met name op het sterk gedaalde aantal recente hiv-infecties bij mannen die seks hebben met mannen en die een risico lopen op hiv. Deze doelgroep komt in aanmerking voor de zogenoemde ‘PrEP-pilot’, waarmee zij sinds half 2019 via de GGD goedkope PrEP kunnen krijgen.

De vraag naar PrEP is groter dan de beschikbare plekken bij de GGD’s

Van een recente hiv-infectie is sprake als een persoon in het jaar voor de diagnose nog negatief op hiv was getest, of als er in de bloedtest aanwijzingen zijn voor een acute infectie. Waar het aandeel recente hiv-infecties onder mannen die seks hebben met mannen jarenlang 37 procent was, daalde dat in 2021 naar 27 procent.

De groep mannen die nu PrEP krijgt, is ook de groep die zich regelmatig laat testen bij de soa-poli. Zonder PrEP zouden hun hiv-infecties dus vroeg zijn opgespoord, redeneert SHM. Buitenlandse onderzoeken lieten al jaren geleden zien dat PrEP werkt in de hiv-bestrijding, maar vooral in klinische omgevingen. En of dat ook voor de Nederlandse situatie gold, was nog niet zeker. In Nederland kwam bijvoorbeeld het aantal mensen dat hiv heeft en dat niet weet eind 2021 op zo’n 1.400 mensen uit – een relatief laag aantal. Het effect van brede beschikbaarheid van PrEP kan daardoor ook kleiner zijn.

De cijfers van SHM komen vlak voor de tussentijdse evaluatie door het RIVM van de PrEP-proef. Daarin zal het instituut onder meer het effect van het experiment bespreken, dat tot 2024 duurt en waarvoor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 26,2 miljoen euro heeft vrijgemaakt, evenals hoe PrEP na de proef beschikbaar moet blijven.

De vraag naar PrEP is groter dan de 8.500 beschikbare pilot-plekken bij de GGD’s. Eind augustus stonden 2.655 mensen op de wachtlijst, met name in Amsterdam. Mensen die zelf PrEP via de huisarts kunnen regelen, worden daarom soms naar hun huisarts verwezen, maar die werken daar niet allemaal aan mee. Volgens SHM hebben de afgelopen jaren zeker 44 mannen die PrEP wilden maar daar geen toegang toe hadden, hiv gekregen. Van der Valk noemt het „heel aannemelijk” dat deze infecties voorkomen hadden kunnen worden bij een bredere toegankelijkheid van PrEP. Amsterdam en Utrecht maakten daar de afgelopen week extra geld voor vrij.

