Het onderzoek naar Khadija Arib gaat nu ook over Vera Bergkamp

Een vergadering van een doorgaans procedurele Kamercommissie vormde woensdagmiddag het voorlopige slotstuk van wekenlange politieke onrust over het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). De uitkomst: het feitenonderzoek door bureau Hoffmann gaat door.

Maar niet alleen naar de meldingen over het gedrag van Arib in de periode 2016-2021. Het onderzoeksbureau neemt ook de toenmalige betrokkenheid van topambtenaren en het voltallige presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, mee. „Hoe de werkgever, in brede zin, heeft gereageerd op de signalen,” zei huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) in de vergadering.

Die verbreding van de aanvankelijke onderzoeksvraag heeft mogelijk grote implicaties. Bergkamp maakte namelijk, net als PVV’er Martin Bosma, destijds ook al onderdeel uit van het presidium. In die rol waren beiden bekend met meerdere klachten over Arib. Bosma voerde daar in 2019 twee gesprekken over met Arib, samen met een ander presidiumlid, maar concreet veranderde er niets aan de sociale onveiligheid van het deel van de ambtenaren dat zich daar over beklaagde. Dat kan politieke gevolgen hebben voor Bergkamp en Bosma.

Niet voor Arib. Zij is immers vertrokken. Bovendien heeft ze eerder aangegeven niet mee te zullen werken aan wat zij al op voorhand „een schijnonderzoek” noemde. Bergkamp benadrukte in de vergadering woensdag juist het belang van het onderzoek en de medewerking daaraan door Arib. „Hoor en wederhoor is essentieel.”

Herhaling voorkomen

Het presidium sprak voorafgaand aan de vergadering opnieuw over de zaak, vertelde Bergkamp. Daarin ging het over mogelijke verbeteringen in de organisatie(structuur) om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarvoor moet er „een separaat onderzoek” komen, zei ze. „Ná afronding van het feitenonderzoek.” Een conclusie waar een ruime Kamermeerderheid het presidium in steunt.

Dat was sowieso opvallend nadat de vorige vergadering van dezelfde Commissie voor de Werkwijze op 1 november volledig ontspoorde. De motieven van het presidium, en Bergkamp in het bijzonder, werden op verhitte toon in twijfel getrokken. Bergkamp zelf was die dag, zoals vaker, niet in staat de regie in handen te houden. „De meest ontluisterende bijeenkomst in mijn loopbaan, in alle opzichten,” schreef griffier Simone Roos vrijdag in haar afscheidsbrief.

Het vertrek van de hoogste ambtenaar van de Kamerorganisatie en het hele managementteam was een keerpunt in de ontstane chaos. Het jarenlange gebrek aan politieke steun en daadkracht om op te treden tegen signalen van sociale onveiligheid was ze te veel geworden. Dat de politiek zich afzijdig hield, heeft Roos „bijzonder geraakt”, schrijft ze.

Zelfkritiek

De brief miste zijn uitwerking niet. De vergadering van woensdag, in nagenoeg dezelfde samenstelling als de vorige een van beschaafdheid, op een enkele uitzondering na. Dit keer was de leiding in handen van het ervaren Kamerlid Kees van der Staaij (SGP), zodat Bergkamp de resterende vragen kon beantwoorden. Maandag stuurde het presidium al een lange brief aan de Tweede Kamer over de invulling en voortgang van het onderzoek. Na Van der Staaijs aftrap („Laten we proberen dat de uitkomst van deze vergadering is dat het voortaan de commissie voor de wijzen heet”) klonk alom waardering voor de ambtelijke ondersteuning. En zelfs de roep om te reflecteren. „Dat ambtenaren in het publieke en politieke debat zijn getrokken, is onaanvaardbaar,” zei Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie). „Ik denk dat wij ons dat allen echt moeten aantrekken. Die reflectie past ons eerlijk gezegd ook.”

Die zelfevaluatie laat bij Bergkamp nog even op zich wachten, vertelde ze. De komende dagen wil ze eerst gebruiken om een waarnemend griffier aan te stellen en nazorg te verlenen aan de gehavende ambtelijke organisatie. Daarna, zei ze, gaat ze nadenken over haar eigen rol. „Ik ben een reflectief persoon.”